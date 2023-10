Inzaghi non ha dubbi: “Lautaro da Pallone d’Oro”. Lukaku snobbato

L’Inter ospita il Salisburgo nel match di Champions League in programma domani a San Siro: le parole in conferenza stampa di Simone Inzaghi

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi alla vigilia del match di Champions League dell’Inter contro il Salisburgo.

Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.it

“È una partita importantissima, siamo in un girone equilibrato e domani affrontiamo una squadra non semplice. Hanno vinto la prima partita in casa del Benfica e sono una formazione temibile da affrontare”.

“Ho tanti dubbi di formazione, abbiamo avuto una partita solo sabato sera, avrò il gruppo a completa disposizione solo oggi dopo la gara di Torino. Qualcosa cambierò le rotazioni devono essere un valore aggiunto, la fatica fisica e mentale si farà sentire”.

“Lukaku? A lui e alla Roma penseremo da mercoledì in poi. Adesso siamo focalizzati sul Salisburgo: domani non sarà semplice, il nostro è un girone molto equilibrato”.

“Senza voce? Quest’anno effettivamente mi è capitato meno, sto lavorando per migliorarmi”.

“Lautaro è da Pallone d’Oro? Sì sicuramente. Anche per il percorso che sta facendo e per i trofei che ha vinto, oltre ovviamente ai gol. In quella ristretta cerca deve esserci, poi non credo che vincerà ma si merita tutto quello che sta raccogliendo in campo. Deve continuerà a lavorare come sta facendo, anche nelle altre due stagioni con me ha fatto molto bene”.

