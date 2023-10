Rinnova con l’Inter, annuncio ufficiale: “Voglio rimanere”

Il calciatore in scadenza di contratto con i nerazzurri il prossimo giugno, sembra avere le idee più che chiare

Nemmeno il tempo di godersi la leadership ritrovata in campionato a causa della sconfitta del Milan contro la Juventus, che per l’Inter è già tempo di vigilia europea. Domani con fischio d’inizio alle 18.45, infatti, si giocherà il terzo match della fase a gironi della formazione nerazzurra contro il Salisburgo.

Un girone che vede al momento la squadra di Simone Inzaghi al comando insieme alla Real Sociedad a quota 4 punti, con la formazione austriaca appena dietro ad un solo punto di distanza. A chiudere la classifica con zero punti dopo le prime due giornate, a sorpresa, c’è invece il Benfica. Alla vigilia della gara di Champions League, il tecnico nerazzurro si è presentato in conferenza stampa insieme ad uno dei grandi protagonisti di questa stagione, Henrikh Mkhitaryan.

Il centrocampista armeno, in scadenza di contratto con l’Inter il prossimo 30 giugno 2024, vorrebbe rinnovare almeno per un’altra stagione. A tal proposito, l’ex Roma ha lanciato un importante messaggio rivolto al club pochi minuti fa: “Rinnovo? Mi sento benissimo qua, sia con la squadra che in città. Sto facendo del mio meglio, sul futuro ci pensano il mio agente e il club. Io però voglio rimanere”.

Calciomercato Inter, le ultime sul rinnovo di Mkhitaryan

Come risaputo, la volontà di proseguire avanti almeno per un’altra stagione insieme tra Mkhitaryan e l’Inter sembra essere reciproca.

Da tempo le parti dialogano alla ricerca di un nuovo accordo, sebbene non si sia ancora entrati nella fase calda che porta alle firme ufficiali. La stagione sin qui giocata dal centrocampista armeno non lascia comunque dubbi sia sotto l’aspetto tecnico, ma anche per quanto riguarda la tenuta fisica visto che l’ex Roma è stato tra i calciatori più utilizzati da Simone Inzaghi fino a questo momento. Insomma, l’impressione è che una volta entrati nel vivo della trattativa tra club e il suo entourage, il rinnovo ufficiale di Mkhitaryan con i nerazzurri non tarderà ad arrivare.