Cosa succede a Barella? Il gesto contro il Torino e rischio esclusione

Nicolò Barella è la nota stonata dell’Inter nel travolgente 3-0 dei nerazzurri ai danni del Torino: dal chiarimento con Juric, al possibile sorpasso di Frattesi nelle gerarchie di Inzaghi

L’Inter porta a casa i tre punti con un prepotente secondo tempo, con i nerazzurri di Simone Inzaghi che hanno cambiato passo dopo l’intervallo e le sostituzioni del mister piacentino.

Dentro Dumfries, Frattesi e Carlos Augusto e i vicecampioni affossano il Torino di Juric grazie agli acuti della premiata ditta Thuram-Lautaro Martinez, oltre al rigore nel recupero trasformato con freddezza da Calhanoglu. L’Inter ritrova momentaneamente la vetta in attesa del big match tra Milan e Juventus, guardando con fiducia alle prossime due sfide con Salisburgo in Champions League e Roma domenica in campionato, dove tornerà a San Siro il ‘traditore’ Romelu Lukaku. C’è però una nota stonata nello scacchiere interista: quel Nicolò Barella, ancora appannato e lontano parente del giocatore ammirato fino alla scorsa stagione. L’ex capitano del Cagliari non brilla e l’Inter cambia marcia a centrocampo con l’ingresso di Frattesi.

Inter, Barella è irriconoscibile: adesso può perdere il posto nel dualismo con Frattesi

Barella alla vigilia si era duramente sfogato contro le accuse incontrollate su un suo coinvolgimento sulle note vicende legate al calcio scommesse, innervosendosi poi in campo (non è certo però una novità) dopo l’episodio di Schuurs con l’arbitro che ha fischiato fallo e successivamente ammonito il centrocampista nerazzurro per le accese proteste.

Il nazionale azzurro, una volta appurate le condizioni del difensore del Torino (si teme la rottura dei legamenti del ginocchio per l’olandese), si è scusato con la panchina granata e Juric, chiarendosi con una stretta di mano nel frangente della sostituzione sempre con il tecnico avversario. Non è certo un periodo facile per Barella, già in ballottaggio alla vigilia con il ‘rivale’ Frattesi per un posto nella mediana interista. Solo un assist e zero marcature al momento in stagione per il classe ’97, score che langue rispetto al confronto con lo scorso anno. Frattesi scalpita dalla panchina e la titolarità di Barella non è mai stata così in discussione come in questo momento. Il numero 23 dopo la staffetta di Torino rischia di scivolare in panchina già martedì sera nello scontro Champions con il Salisburgo: Inzaghi lo difende nel post partita, ma allo stesso modo si aspetta una scossa immediata da parte del suo pretoriano.