Scommesse, Barella sbotta sui social: “Siete dei pagliacci, ora passerò per vie legali”

Nicolò Barella si sfoga sui social dopo essere stato nominato da un quotidiano nella vicenda scommesse: il duro attacco

Nicolò Barella sbotta. Le ultime ore sono state ancor più frenetiche sulla vicenda scommesse, tra la questione Fagioli ma soprattutto Sandro Tonali. Sull’ex Milan ora al Newcastle sono spuntate le dichiarazioni alla Procura e poi quelle dello psichiatra che addirittura racconta come il centrocampista avesse il “rito portafortuna” di “scommettere sul Milan vincente”.

Questa mattina sono spuntati poi altri presunti nomi di giocatori coinvolti. Su ‘La Verità’ è stato nominato anche Nicolò Barella, che però non ha proprio digerito e ai social ha affidato la sua reazione. In una prima story, con tanto di screen del giornale (che ha tirato in ballo anche altri due giocatori di Serie A), ha scritto: “Da un giornale che si chiama ‘La Verità’ ci si aspetterebbe più serietà. L’unica VERITÀ è che siete dei pagliacci”. Poi ha rincarato la dose in una story successiva spiegando: “Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d’azzardo, figuriamoci le scommesse (per lo più sul mio lavoro). L’unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa me*da. Per questo da oggi passerò per vie legali”.