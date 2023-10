DIRETTA Caso scommesse, Zaniolo ancora in stand-by: le ultime

Continua ad esserci massima attenzione per il caso scommesse che ha coinvolto il calcio italiano, Zaniolo in attesa: segui la diretta

Ancora per diverse settimane il caso scommesse resterà uno dei temi più caldi dell’attualità, con le indagini della Procura di Torino che avanzano e potrebbero presto coinvolgere altri esponenti del calcio italiano.

Dopo la squalifica ufficiale di Nicolò Fagioli e dopo aver ascoltato Sandro Tonali, si attendono nuove indicazioni da parte della Procura per Nicolò Zaniolo. Anche l’ex giallorosso dovrebbe essere ascoltato e la sua posizione dovrebbe essere approfondita. Intanto, il giocatore ed il suo entourage di legali continua a ribadire come non ci siano mai state scommesse sul calcio. Per tutti gli aggiornamenti di giornata sul caso scommesse continua a seguire la diretta su Calciomercato.it: qui trovi tutte le news.

09:31 Scommesse, Tonali smentisce di aver coinvolto altri calciatori In attesa delle decisioni della Procura federale, Sandro Tonali avrebbe smentito di aver coinvolto altri calciatori (come invece dichiarato da Fagioli) nelle scommesse. Il centrocampista del Newcastle al Procuratore Chiné, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, avrebbe anche ammesso di aver puntato sulle vittorie di Milan e Brescia.