“Non ho coinvolto nessuno”: Tonali risponde a Fagioli

Emergono nuovi particolari nella delicata vicenda sul calcio scommesse: Sandro Tonali rischia una squalifica di almeno un anno

Fa ovviamente discutere il caso di Sandro Tonali nella vicenda legata al calcio scommesse, con l’ex giocatore del Milan che rischia una squalifica più pesante rispetto a Fagioli.

L’attuale centrocampista del Newcastle potrebbe anche scendere in campo nel weekend nel match di Premier League contro il Crystal Palace, in attesa della sentenza definitiva della Procura Federale. Dopo la deposizione dei giorni scorsi alla Procura di Torino, i legali di Tonali incontreranno il procuratore federale Chiné nella giornata di lunedì per trovare un accordo sul patteggiamento e arrivare a una conclusione entro pochi giorni: anche la Uefa infatti spingerebbe per l’attivazione della squalifica entro mercoledì, giorno del match di Champions tra Newcastle e Borussia Dortmund. Difficile comunque che si arrivi a una conclusione entro tale data, considerando che dopo l’incontro di lunedì servirà un’altra settimana per giungere a un’intesa totale tra le parti.

Squalifica pesante per Tonali: addio anche all’Europeo con l’Italia

Per Tonali in ogni caso si ipotizzano almeno dodici mesi di stop (oltre al un numero variabile di prescrizioni alternative e non inferiori a 5 mesi), che non gli permetterebbe di prendere parte anche al prossimo Europeo in Germania in caso di qualificazione della Nazionale di Spalletti.

Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, inoltre, il centrocampista classe 2000 nell’interrogatorio davanti al procuratore Chiné avrebbe chiarito diversi punti della delicata questione. Tonali avrebbe ammesso di aver puntato sulle sue ex squadre Milan e Brescia ma sempre sulle vittorie di entrambe, oltre a non aver coinvolto altri compagni nelle scommesse in risposta alla deposizione di Fagioli (Tonali gli avrebbe suggerito le piattaforme illegali dove giocare, ndr) . Il giocatore del Newcastle, tornato nel frattempo in Inghilterra e supportato dal tecnico Howe e della società inglese, avrebbe aggiunto poi di non aver maturato debiti con gli scommettitori.