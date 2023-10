Torino-Inter, infortunio al ginocchio: lascia il campo in lacrime

Brutto infortunio al ginocchio a inizio ripresa del match tra Torino e Inter: costretto a lasciare il campo in barella tra le lacrime

Il Torino perde a inizio ripresa un pilastro come Perr Schuurs nel match dell’Olimpico contro l’Inter. Il difensore olandese è costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio, sostituito dal baby Sazonov.

Problema al ginocchio sinistro per l’ex Ajax, pressato da Calhanoglu: movimento innaturale per il centrale di Juric, costretto a uscire in barella e in lacrime tra gli applausi di sostegno del pubblico granata. Per Schuurs si teme una distorsione, con il tecnico granata che si augura che non ci sia l’interessamento de legamenti. L’olandese si sottoporrà a esami più approfonditi nelle prossime ore per capire meglio l’entità dell’infortunio. Un’altra tegola questa per Juric, che aveva dovuto rinunciare già a Buongiorno e Zapata nell’undici titolare da opporre ai vicecampioni d’Europa dell’Inter.

Nell’occasione è stato anche ammonito per proteste Barella, che non aveva condiviso la decisione dell’arbitro Marchetti di fischiare l’intervento falloso di Calhanoglu appunto nei confronti di Schuurs. Il centrocampista della Nazionale, fuori qualche minuto dopo per far posto a Frattesi e poco brillante in campo, prima di sedersi in panchina per continuare a seguire la partita si è chiarito brevemente con Juric stingendogli anche la mano.