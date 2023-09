No all’Arabia e rinnovo: l’annuncio dell’agente di Lautaro Martinez

Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato del rinnovo del capitano dell’Inter: annuncio in diretta

Il futuro di Lautaro Martinez è all’Inter: Alejandro Camano, agente del capitano nerazzurro, parla sul canale Twitch di Tv Play, del contratto dell’attaccante argentino.

Un contratto che potrebbe essere presto rivisto e ritoccato, sia nella data di scadenza (attualmente 2026), che nell’ingaggio. Un contratto che ha resistito, come raccontato dall’agente, anche alle sirene saudite: “L’Arabia è un mercato ricco di tentazioni – le paarole di Camano – , e ha avuto tante proposte, non soltanto da lì. Quando gliene parlo, mi dice “Inter Ale, Inter”. Ha un’affinità totale con società e tifosi. Ha senso di appartenza ed è importante. Non ha voluto ascoltare niente che non fosse Inter”.

Ecco allora che il rinnovo può essere l’ovvia conseguenza di questo rapporto così forte: “È all’Inter perché gli piacciono società e squadra. Quest’estate tutti hanno parlato di una possibile cessione, ma lui ha deciso di restare perché ritiene che la sua squadra sia l’Inter. È felice, è il capitano: bisogna lavorare per fare in modo che sia sempre felice. Il rinnovo è una possibilità, ne abbiamo parlato. Con l’Inter ci siamo promessi di lavorare per la tranquillità di Lautaro e della società. Avere un legame duraturo è importante per tutti. Ha rifiutato tante opzione: vuole restare all’Inter“.

Calciomercato Inter, agente Lautaro annuncia: “Parliamo del rinnovo”.

Alejandro Camano continua a parlare di Lautaro Martinez e del rapporto con l’Inter. Un rapporto familiare che porterà a lavorare “con tranquillità per rendere felice un giocatore che sente grande affinità” con il progetto nerazzurro”.

Un progetto che, stando alle parole dell’agente, sta andando bene e che può migliorare ancora visto che “si sono rinforzati per essere la squadra più importante del calcio italiano”. Ed allora “saremmo felici se l’Inter vincesse lo scudetto” ma non sarà impresa facile visto che in Serie A “la qualità è aumentata negli ultimi anni”.