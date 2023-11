Dalla Champions alla Juventus: conferma ufficiale sul rinforzo per Allegri

Giuntoli vuole consegnare un rinforzo ad Allegri a gennaio, pronto ad arrivare il nuovo centrocampista: conferme ufficiali per la Juve

Alla terza sosta delle nazionali la Juventus ci è arrivata ancora meglio rispetto alla sosta precedente: secondo posto in classifica e distanza sempre più profonda dalle inseguitrici. Nel mercato invernale Cristiano Giuntoli è pronto a premiare Massimiliano Allegri con un restyling del centrocampo.

Non è un mistero che le attenzione degli uomini di mercato bianconeri siano concentrate sul centrocampo e anche i nomi più caldi sono ormai noti: Samardzic e De Paul, come vi abbiamo raccontato su queste pagine, e Hojbjerg e Kalvin Phillips dalla Premier League. Sempre su Calciomercato.it vi abbiamo rivelato in esclusiva dell’incontro londinese della dirigenza bianconera per Kalvin Phillips: oggi arrivano conferme ufficiali dall’Inghilterra.

Kalvin Phillips pronto per la Juve: Guardiola apre all’addio a gennaio

La pista che porterebbe a Kalvin Phillips si fa sempre più calda in casa Juventus: il 27enne nazionale inglese ha le caratteristiche giuste per rinforzare il centrocampo bianconero, dando la possibilità ad Allegri di spostare Manuel Locatelli nel ruolo di mezzala.

Ieri, dopo la partita del Manchester City, Pep Guardiola ha confermato: “Venderò tutti quei giocatori che vogliono andarsene”. Tra questi, c’è anche Kalvin Phillips. Il Pirlo dello Yorkshire non sta trovando spazio con i Citizens e vorrebbe andare a giocare, anche per tenersi il posto in nazionale e non perdere la chiamata di Southgate per il prossimo Europeo.

L’apertura di Guardiola conferma come il giocatore possa muoversi anche in prestito secco in direzione Torino, permettendo alla Juve di rinforzarsi a stagione in corso e intanto di programmare il mercato estivo. Quello di Kalvin Phillips, insomma, è il nome più caldo al momento in casa Juventus: le parole di Guardiola non fanno altro che confermare quanto il centrocampista inglese sia diventata quella possibilità da cogliere nel mercato invernale. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, nel frattempo, sono al lavoro sui rinnovi di contratto e sulla pianificazione del prossimo mercato estivo: i risultati attuali fanno ben sperare sull’eventualità di avere gli introiti della prossima Champions Leauge.