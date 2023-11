Inzaghi e la risposta alla Juve: tornano i big col Frosinone

Il match tra Inter e Frosinone chiuderà la dodicesima giornata del campionato di Serie A: le probabili formazioni del match di questa sera a San Siro

L’Inter vuole rispondere alla Juventus e riprendersi la vetta della classifica dopo il successo di sabato dei bianconeri di Allegri nell’anticipo contro il Cagliari. L’undici di Simone Inzaghi ospita al ‘Meazza’ la rivelazione Frosinone, con l’obiettivo di conquistare la quarta vittoria consecutiva in campionato e tornare a guardare tutti dall’alto.

L’allenatore piacentino pensa a una novità in difesa: de Vrij titolare da braccetto destro, con Darmian inizialmente in panchina insieme al baby Bisseck (quest’ultimo titolare mercoledì in Champions). Inzaghi ritrova sulla destra Dumfries, fuori per un leggero affaticamento a Salisburgo, mentre sulla sinistra tornerà dal primo minuto Dimarco. Rispetto all’impegno in coppa riecco dall’inizio anche Barella e capitan Lautaro Martinez, con il capitano decisivo per il passaggio del turno agli ottavi di Champions League e in odore di rinnovo. L’argentino campione del mondo farà coppia con Thuram: insieme hanno realizzato 19 reti stagionali. Out Pavard e ancora una volta Cuadrado, con il colombiano che punta a recuperare per la Juve. Nella ‘matricola’ Frosinone, invece, Di Francesco dà fiducia a Ibrahimovic dopo le ultime brillanti prestazione del giovanissimo tedesco, che insieme a Soulé e Reinier giostrerà dietro Kheddira.

Inter-Frosinone, probabili formazioni e dove vederla in TV

Inter-Frosinone, posticipo della dodicesima giornata di Serie A e in programma questa sera alle 20.45 al ‘Meazza’ di Milano, sarà diretto dall’arbitro Dionisi della sezione di L’Aquila (Serra al VAR). La sfida di San Siro verrà trasmessa live e in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN. I nerazzurri di Inzaghi arrivano al match da cinque successi di fila tra campionato e Champions, mentre i ciociari neopromossi sono già a quota 15 in classifica e nell’ultimo turno hanno sconfitto l’Empoli.

Inter (3-5-2): Sommer; de Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Darmian, Bisseck, Carlos Augusto, Agoume, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cheddira. A disposizione: Cerofolini, Lusuardi, Monterisi, Lirola, Lulic, Bourabia, Garritano, Brescianini, Gelli, Baez, Cuni, Kvernadze, Kaio Jorge, Caso. Allenatore: Di Francesco