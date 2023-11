Difensore e jolly da Madrid, doppio colpo Juve a zero

Le ultime di calciomercato hanno come protagonista la Juventus, già al lavoro anche in vista della prossima stagione. Doppio affare nella Liga

La Juventus è già attiva sul calciomercato, specialmente in vista di gennaio considerata la necessità di rinforzi a centrocampo. Giuntoli sarà chiamato a riempire i vuoti lasciati da Pogba e Fagioli, entrambi squalificati, quantomeno con un calciatore di grosso calibro. Il nome più ‘caldo’, ad oggi, è quello di Kalvin Phillips in uscita dal Manchester City.

Giuntoli è al lavoro per ottenere dagli inglesi l’apertura alla formula del prestito, visto che i bianconeri non hanno intenzione di investire troppi soldi per il mediano inglese. In generale per un nuovo acquisto nel bel mezzo della stagione, nonostante l’emergenza in mezzo della squadra allenata da Allegri.

L’alternativa al nazionale britannico potrebbe essere Hojbjerg, anche lui possibile partente seppur dal Tottenham. Più difficili, per non dire impossibili altri nomi, su tutti Khephren Thuram del Nizza, per il quale il Football director juventino potrebbe muoversi in maniera concreta a partire della prossima primavera e, quindi, in ottica estate 2024.

Per la stagione che verrà, poi, l’ex Napoli valuterà più di un profilo prendibile a parametro zero. In orbita Juve, in realtà, ce ne sono già due, entrambi di stanza a Madrid. I nomi sono quelli di Hermoso e Vazquez, calciatori rispettivamente di Atletico e Real.

Hermoso e Vazquez, la Juve piazza il doppio colpo a Madrid

Ventotto anni compiuti lo scorso giugno, Hermoso è un centrale di piede mancino perfetto eventualmente anche per la difesa a tre. In una a quattro, lo spagnolo può benissimo giocare da latarale. A Torino, dunque, potrebbero davvero prenderlo in considerazione come rimpiazzo naturale di Alex Sandro, in scadenza a fine annata.

Di recente Hermoso è stato accostato al Milan, che dalla Liga sta definendo l’acquisto – vediamo se a gennaio, con indennizzo al Betis, oppure a giugno a zero – di Miranda; Trentadue anni festeggiati a luglio, Lucas Vazquez sarebbe invece il jolly ideale per Allegri: laterale destro, esterno alto, volendo anche mezz’ala. In Spagna si parla di Juve pronta a stringere per lui nelle prossime settimane, facendogli firmare un pre-contratto.