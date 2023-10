Juve, non ha ancora firmato: il Milan si inserisce per il colpo gratis

I rossoneri potrebbero inserirsi nella trattativa tra il calciatore dell’Atletico Madrid e la Juventus

Giorgio Furlani fiuta il colpo. L’amministratore delegato del Milan, che ha operato molto bene nell’ultimo calciomercato rivoluzionando la formazione di Stefano Pioli, vuole aggiungere un altro tassello alla rosa.

Il nome in questione è un calciatore dell’Atletico Madrid. Si tratta di Mario Hermoso, difensore del club spagnolo. Nonostante sia a tutti gli effetti un titolare, il centrale è in scadenza nel 2024 e non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto. Ecco perchè Cristiano Giuntoli, abile a scovare possibili affari, si era messo sulle sue tracce per rafforzare la retroguardia della Juventus. La concorrenza però non è poca e tra le squadre interessate sembra esserci anche il Milan, alla ricerca di un innesto nel reparto difensivo. Se il calciatore sceglierà di non proseguire con l’Atletico Madrid, le due italiane sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il calciatore.

Calciomercato Milan, l’importanza delle rotazioni: con Hermoso un’opzione in più

Un uomo in più in difesa farebbe molto comodo a Stefano Pioli, che vorrebbe una rosa completa in modo da poter ruotare con continuità i suoi uomini in virtù dei tanti impegni ravvicinati.

Il difensore in forza all’Atletico Madrid ha delle caratteristiche che mancano all’interno del pacchetto difensivo a disposizione di Stefano Pioli. Innanzitutto è un centrale di piede mancino, che garantirebbe quindi una migliore uscita dal basso sul lato sinistro. La sua buona qualità nel palleggio, utile visto il gioco adottato dal Milan, permetterebbe all’allenatore di far riposare Tomori o Thiaw, sempre in campo a causa degli infortuni di Kalulu e Kjaer. Una soluzione vantaggiosa anche a livello economico, visto che il calciatore arriverebbe a parametro zero. Vedremo chi la spunterà tra Milan e Juventus.