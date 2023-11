Ha dormito nell’hotel della Juventus: è il colpo scudetto di Allegri

La Juve attivissima sul mercato per rinforzare la rosa di Allegri per la finestra di gennaio. C’è un obiettivo che non tramonta

Lo ha ribadito anche Fabio Capello: “Berardi è il fantasista che manca ad Allegri“. Anche perché il nome del gioiello del Sassuolo non è ancora uscito definitivamente dai radar della Juventus.

Il pressing ovviamente non è intenso come l’ultima estate, quando i bianconeri alla fine si tirarono fuori dalla corsa per Berardi considerando le onerose richieste (oltre 30 milioni di euro) dell’Ad neroverde Carnevali. Intanto il fantasista calabrese rimane un elemento imprescindibile per il Sassuolo, anche se il suo assist per Thorstvedt del momentaneo 1-1 non è servito agli emiliani per evitare la sconfitta sul campo del Torino nell’ultima giornata di campionato. La squadra di Dionisi attraversa un periodo complicato e difficilmente aprirà a gennaio a una cessione del suo diamante pregiato, specialmente di fronte a una situazione di classifica deficitaria. Al momento Berardi non è un obiettivo caldo, però il file del nazionale azzurro non è stato ancora cestinato dal Dt Giuntoli.

Calciomercato Juventus, Berardi non tramonta: cosa serve per l’assalto a gennaio

Allegri per cercare di competere fino in fondo per lo scudetto, oltre a un centrocampista, ha chiesto uno sforzo alla dirigenza per un profilo di fantasia per il reparto offensivo e in grado di permettere al tecnico livornese di cambiare pelle alla sua Juve in corso d’opera.

Berardi resterebbe l’opzione ideale anche perché si tratterebbe di un giocatore pronto e fatto, in grado di soddisfare quindi le esigenze di Allegri. Un particolare curioso a proposito dell’ultima partita tra Sassuolo e Torino è il pernottamento della compagine emiliana al J-Hotel, l’albergo bianconero a pochi passi dalla sede della ‘Vecchia Signora’ e dell’Allianz Stadium. Nessun incrocio con i dirigenti bianconeri, anche perché Giuntoli e Manna lunedì erano impegnati nel blitz di mercato a Londra, ma quanto meno curiosa la circostanza che ha visto Berardi soggiornare nell’hotel a tinte juventine.

Come dicevamo però attualmente il 29enne fantasista non è un obiettivo prioritario per la Juventus, specialmente se il Sassuolo non abbasserà le proprie richieste. Le negoziazioni potrebbero riaprirsi a gennaio solamente con un’apertura di Carnevali per il prestito con diritto/obbligo di riscatto, ma a cifre inferiori rispetto agli oltre 30 milioni richiesti in estate dal sodalizio neroverde.