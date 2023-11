Capello sulla Juventus: “Vi svelo il segreto di Allegri”

Capello, ex allenatore della Juventus, ha sottolineato in una lunga intervista il segreto della squadra di Allegri

La Juventus è reduce dal successo in casa della Fiorentina; una partita non semplice per i bianconeri che hanno sofferto praticamente per tutti i novanta minuti ma si sono difesi nel migliore dei modi portando a casa tre punti fondamentali per la classifica. I ragazzi di Allegri, infatti, sono a meno due dal primo posto occupato dall’Inter e dopo la sosta per le nazionali ci sarà proprio il big match con i nerazzurri, snodo cruciale all’interno di un campionato dove la Juve vuole essere assoluta protagonista.

Uno dei punti di forza dei bianconeri, oltre al fatto di non giocare le coppe e poter preparare settimanalmente gli impegni, è la solidità difensiva. La Juventus, nonostante le assenze di Danilo ed Alex Sandro, continua a non prendere gol e con quella di Firenze sono sei partite consecutive in cui Szczesny mantiene la porta inviolata. Un match in cui la squadra è stata critica per il tipo di gioco proposto; a tal proposito, nella serata di ieri, Fabio Capello ha sottolineato: “Sarri e Pioli hanno vinto con la tattica di Allegri” in riferimento alle vittorie di Lazio e Milan rispettivamente contro Feyenoord e PSG.

Tornando alla difesa bianconera, l’ultima squadra ad essere riuscita a superare la difesa di Allegri è stata il Sassuolo in un match non semplice per Vlahovic e compagni. In un campionato complicato come la Serie A non subire gol aumenta notevolmente le chance di vincere lo scudetto e infatti le prime due della classe sono Inter e Juventus che hanno subito solamente sei gol in undici partite. I bianconeri hanno sempre avuto nella solidità difensiva una loro caratteristica e proprio su questo aspetto si è voluto soffermare Fabio Capello.

Capello sulla difesa della Juventus: “Non subire reti è un punto di forza”

Abbiamo detto di come avere una solidità difensiva aumenta, e non di poco, la chance per conquistare lo scudetto; la Juventus sono sei partite che non subisce gol. Fabio Capello, in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, si è voluto soffermare proprio su questo aspetto. “Non subire reti è un punto di forza“. I bianconeri hanno sempre avuto una solidità difensiva importante e in queste partite devono anche ringraziare Szczesny, autore di interventi fondamentali a Bergamo, a San Siro su Giroud ma anche a Firenze nell’ultima partita giocata dalla Juve.

Capello ha poi voluto fare anche il confronto con l’Inter, l’altra squadra ad aver subito solamente sei gol. “La differenza è che i nerazzurri hanno tanta qualità e segnano molto di più”. Se andiamo a vedere i gol fatti, Lautaro e compagni ne hanno dieci in più rispetto a quelli messi a segno dalla Juventus.

I bianconeri sono reduci da quattro vittorie consecutive, di cui tre per uno a zero; testimonianza piuttosto netta di come la difesa sia il vero punto di forza di una squadra pronta a contendere il titolo all’Inter fino all’ultima giornata.