Juventus Inter si gioca in anticipo: svelata la data

Juventus-Inter sarà il big match della tredicesima giornata di campionato; il derby d’Italia, però, si giocherà in anticipo

Dopo undici giornate di Serie A, le prime due squadre della classifica sono Inter e Juventus; i nerazzurri stanno confermando di essere una delle principali candidate per la vittoria finale dello scudetto e questo perché Inzaghi può contare su una rosa profonda e di qualità. A soli due punti dai nerazzurri primi in classifica troviamo i bianconeri con la voglia di tornare a dominare il massimo campionato italiano e la possibilità di sfruttare, nel migliore dei modi, il fatto di non giocare le coppe e poter preparare settimanalmente gli impegni.

Nella prossima giornata bianconeri e nerazzurri affronteranno, rispettivamente, Cagliari e Frosinone in due appuntamenti all’apparenza alla portata ma nel calcio nulla è scontato. Sarà, dunque, fondamentale approcciare le sfide nel migliore dei modi; Juventus ed Inter, infatti, hanno come obiettivo quello di arrivare alla perfezione alla super sfida del prossimo ventisei novembre.

Dopo la sosta per le nazionali ci sarà il big match tra Juventus ed Inter, una partita fondamentale all’interno di una stagione dove entrambe vogliono essere grandi protagoniste e regalare non poche soddisfazioni ai propri tifosi. In attesa del derby d’Italia, snodo cruciale, di questo campionato bisogna andare a sottolineare come ci sarà un vero e proprio antipasto di quella che è, senza ombra di dubbio, una delle partite più attese della stagione.

Juventus Inter si gioca in anticipo: in campo il sedici novembre

Il ventisei novembre allo Stadium, il sedici novembre al Roseto degli Abbruzzi; Juventus-Inter si prepara all’antipasto di quella che sarà la sfida di Serie A con il derby d’Italia delle leggende. Come riportato dal comunicato la sfida si giocherà al Pala Remo Maggetti con fischio d’inizio alle 20.30 e potrà essere vista in diretta su Sportitalia.

Un match dove avremo modo di vedere le leggende delle due squadre, giocatori che hanno fatto la stoia di Juventus ed Inter; in campo, tra gli altri, ci saranno Zanetti, Iuliano, Ravanelli ma anche Schillaci. Gli altri protagonisti di questa partita si scopriranno solamene nel corso della serata; aspetto importante da sottolineare è che si giocherà in un campo di calcio a cinque con due tempi della durata di venticinque minuti ciascuno.

Partita che avrà un contorno completamente diverso da quella, determinante, che si giocherà dopo la sosta per le nazionali; la sfida, organizzata da Nardone Eventi, ha infatti uno scopo benefico e punta a continuare quanto fatto l’anno scorso quando vennero acquistati ben due defibrillatori e ben due ventilatori polmonari CPAP. I biglietti per assistere all’evento sono disponibili, sul circuito CiaoTickets, dallo scorso dodici ottobre.