HIGHLIGHTS | Calhanoglu e Lautaro lanciano l’Inter

L’Inter, grazie ai gol di Calhanoglu e Lautaro Martinez, battono l’Atalanta e si confermano al primo posto della classifica

Dopo il successo del Napoli in casa della Salernitana, l’undicesima giornata di Serie A metteva di fronte Atalanta ed Inter in una sfida decisamente interessante. I padroni di casa, ancora imbattuti in casa, cercavano il successo per riprendersi il quarto posto e dare continuità di risultati dopo le vittorie contro Genoa ed Empoli. Per quanto riguarda i ragazzi di Inzaghi, invece, l’obiettivo era la terza vittoria consecutiva e la quinta su altrettante gare in trasferta.

Sotto una pioggia battente si è giocata una partita decisamente intensa nonostante, nei primi minuti, le due squadre si sono principalmente studiate. Il primo snodo è stato l’infortunio di Pavard sostituito da Darmian capace, pochi minuti dopo, di guadagnarsi il calcio di rigore. Dal dischetto è stato freddissimo Calhanoglu. Il primo tempo si è chiuso con i ragazzi di Inzaghi in vantaggio.

Nella ripresa abbiamo visto tutta la forza dell’Inter che, dopo dodici minuti, hanno trovato il raddoppio con Lautaro. L’argentino ha realizzato un gol bellissimo mettendo in mostra tutte le sue qualità. Il due a zero, però, ha scosso i padroni di casa; al sessantunesimo, infatti, Scamacca ha riaperto il match con un gol da attaccante puro.

Inter, vittoria e primato consolidato: all’Atalanta no basta la reazione

Una vittoria importantissima per l’Inter che manda un altro segnale importante al campionato; i nerazzurri si confermano praticamente perfetti in trasferta dove sfruttano, nel migliore dei modi, le loro qualità. L’unica nota negativa, di questo successo, è l’infortunio occorso a Pavard. La speranza, di tutto l’ambiente nerazzurro, è che non sia nulla di grave considerando l’importanza del giocatore e quanto sia fondamentale per una squadra impegnata su tre fronti.

Per l’Atalanta si tratta della prima sconfitta casalinga; un passo falso che toglie ai ragazzi di Gasperini il quarto posto della classifica. Il rammarico, probabilmente, è non aver messo la stessa cattiveria e la stessa intensità che si è vista dopo il due a zero dell’Inter. Bisogna, però, sottolineare come non sia semplice fare punti contro una squadra, quella di Inzaghi, che ha dimostrato ancora una volta di essere la principale candidata per la vittoria dello scudetto. L’Atalanta riparte dalla reazione dopo lo zero due e dalla consapevolezza di potersi togliere diverse soddisfazioni in questa stagione.

Di seguito la classifica della Serie A

Inter* 28 punti; Juventus 23; Milan 22; Napoli 21*; Atalanta 19*; Bologna* 18; Fiorentina 17; Lazio* 16; Roma 14; Monza e Lecce 13; Frosinone e Torino 12; Genoa e Sassuolo 11; Verona 8; Udinese ed Empoli 7; Cagliari 6; Salernitana 4*.

