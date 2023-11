HIGHLIGHTS | Raspadori ed Elmas lanciano il Napoli al quarto posto

Il Napoli vince in casa della Salernitana grazie ai gol di Raspadori ed Elmas tornando al quarto posto della classifica

La prima gara del sabato dell’undicesima giornata di Serie A metteva di fronte Salernitana e Napoli; una sfida tra due squadre in una situazione di classifica completamente diversa. I padroni di casa, nonostante il cambio di allenatore, non riescono a cambiare passo e cercavano la prima vittoria contro una squadra decisamente forte. I campioni d’Italia, reduci dal due a due contro il Milan, volevano mettere pressione alla Juventus e alle milanesi e tornare al quarto posto in attesa del match dell’Atalanta.

Una partita che non ha visto nessuna sorpresa dal punto di vista del risultato; i ragazzi di Garcia si sono imposti due a zero con un gol per tempo. Nei primi quarantacinque minuti ci ha pensato Raspadori che continua il suo momento positivo e non sta facendo rimpiangere Osimhen. Nella ripresa, invece, ci ha pensato Elmas (entrato a gara in corso) a chiudere la questione.

Napoli, vittoria e quarto posto: Salernitana sempre più ultima

Per i partenopei si tratta della quarta vittoria esterna consecutiva tra Serie A e Champions League a testimonianza di come questa squadra riesca a far meglio quando gioca lontano da casa. Un successo fondamentale quello ottenuto dai ragazzi di Garcia a cui servivano i tre punti per rialzare la testa e restare a contatto con le posizioni nobili della classifica in una giornata dove l’Inter affronterà l’Atalanta e la Juventus farà visita alla Fiorentina.

Non semplice, invece, la situazione della Salernitana; il club, da quando ha cambiato allenatore, ha ottenuto un punto in tre partite. Il tanto atteso cambio di marcia non è arrivato con il club a cui serve vincere per uscire da una situazione decisamente complessa. La squadra ha anche fornito una buona prestazione non mollando mai e mostrando quella voglia necessaria per trovare il modo di cambiare passo.

La prossima partita, contro il Sassuolo, oltre all’atteggiamento visto oggi servirà anche fare punti perché la classifica non è positiva e la squadra ha assolutamente bisogno di fare punti. L’atteggiamento è, senza ombra di dubbio, quello giusto ma adesso servono risultati a partire dal prossimo match.

Di seguito la classifica della Serie A

Inter 25 punti; Juventus 23; Milan 22; Napoli 21*; Atalanta 19; Bologna* 18; Fiorentina 17; Lazio* 16; Roma 14; Monza e Lecce 13; Frosinone e Torino 12; Genoa e Sassuolo 11; Verona 8; Udinese ed Empoli 7; Cagliari 6; Salernitana 4*.

