Inzaghi e l’Inter tremano: esce in barella, ginocchio KO

L’Inter perde un titolarissimo alla mezz’ora del primo tempo del match in casa dell’Atalanta: Inzaghi adesso trema in attesa degli esami

L’Inter trema per Benjamin Pavard, KO alla mezz’ora del primo tempo del match di campionato del ‘Gewiss Stadium’ in casa dell’Atalanta.

Brutta torsione del ginocchio sinistro ricadendo per terra per il difensore francese, dopo uno scontro aereo con Lookman nell’area di rigore di Sommer. L’ex Bayern Monaco è uscito vistosamente zoppicante dal campo ed è stato portato di fianco la panchina interista con l’ausilio della barella. Inzaghi ha sostituito Pavard con Darmian, che pochi minuti dopo si è procurato il rigore del vantaggio trasformato da Calhanoglu. I medici nerazzurri hanno applicato subito del ghiaccio e poi un tutore sul ginocchio di Pavard, che passando sotto il settore ospite ha risposto con il pollice in su ai cori dei suoi tifosi ed è stato applaudito anche in segno di incoraggiamento dal pubblico di casa.

Inter, infortunio per Pavard: trauma al ginocchio, si teme lungo stop

Simone Inzaghi è parso subito visibilmente preoccupato all’uscita del nazionale francese, così come i suoi compagni di squadra.

Pavard è rimasto comunque in panchina sotto le cure dei sanitari, esultando anche alla rete qualche minuto più tardi di Calhanoglu dal dischetto. Dalle prime indiscrezioni che arrivano si tratta di un trauma al ginocchio sinistro, che verrà valutato con esami più approfonditi nei prossimi giorni: si teme un lungo stop per il 27enne francese. Intanto Darmian non ha fatto rimpiangere il compagno e dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo è stato atterrato nell’area orobica da Musso, guadagnandosi il penalty che dopo la prima frazione decide la gara.