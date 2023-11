Vlahovic perde il posto: così è sacrificabile per la Juventus | CM.IT

Vlahovic riserva di lusso nel match del ‘Franchi’ contro l’ex Fiorentina: tra campo e rinnovo, rimane incerto il futuro alla Juve del centravanti serbo

Atmosfera bollente al ‘Franchi’ per Dusan Vlahovic, contestato e insultato dai suoi ex tifosi nel posticipo di campionato tra Fiorentina e Juventus. L’undici di Allegri si impone con grande resilienza per 1-0 grazie alla prima rete in bianconero di Miretti, tendendo così il passo della capolista Inter.

La ‘Vecchia Signora’ è al momento la prima antagonista dell’undici di Inzaghi e lo scontro diretto del prossimo 26 novembre all’Allianz Stadium potrebbe già dare un indirizzo alla corsa per il titolo. Intanto il pacchetto difensivo e la solidità dimostrata a Firenze lanciano la Juve, con Szczesny che non prende gol da ben sei partite. Basta quindi Miretti per conquistare tre punti fondamentali a Massimiliano Allegri, che nella formazione iniziale ha sorpreso (ma non troppo) con l’esclusione proprio di Vlahovic in favore di Kean, quest’ultimo sfortunato protagonista nel match precedente prima della trasferta in Toscana con le due reti annullate contro il Verona. Una panchina che fa discutere inevitabilmente quella del centravanti serbo, che ha smaltito il problema alla schiena allenandosi regolarmente tutta la settimana alla Continassa insieme al resto del gruppo.

Vlahovic è entrato nella ripresa rilevando lo stesso Kean, ma non ha convinto rispetto all’altro subentrante Milik. Gli ultimi acciacchi lo hanno certamente frenato, ma il numero nove sembra aver perso (oltre a una certa brillantezza fisica) anche quella fiducia della primissima parte di stagione dove aveva messo a referto un bottino di quattro reti in altrettante gare giocate. Il bomber serbo non trova addirittura la via del gol dal 16 settembre, giorno della decisiva doppietta contro la Lazio.

Calciomercato Juventus, tra rinnovo e cessione: gli scenari su Vlahovic

La Juventus intanto sta lavorando al rinnovo di Vlahovic e prossimamente ci sarà un nuovo aggiornamento con l’entourage del giocatore. Il Dt Giuntoli punta a spalmare il pesante ingaggio a salire dell’ex Fiorentina, che nella prossima stagione andrà a percepire uno stipendio netto da 10 milioni (oltre 18 al lordo).

Il 23enne attaccante nel 2024/25 tra ammortamento e ingaggio avrà un costo di 36 milioni di euro per il sodalizio bianconero di euro e peserà a bilancio a 38 milioni rispetto ai 57 dell’ultimo esercizio. La ‘Vecchia Signora’ è intenzionata comunque a puntare su Vlahovic anche per il futuro e tratta il prolungamento per due stagioni (dal 2026 al 2028) del centravanti. Un’offerta rinunciabile – per dirla alla Giuntoli – la prossima estate potrebbe però cambiare le carte in tavola, con il cartellino del numero 9 che viene valutato sempre intorno agli 80 milioni di euro. Lauto assegno che nell’ultimo mercato non è arrivato e che farebbe registrare una potenziale plusvalenza di oltre 40 milioni alla Juve. Tra Chiesa – anche lui in odore di prolungamento – Kean, Milik e appunto Vlahovic, nel borsino delle punte a disposizione di Allegri l’indiziato principale e sacrificabile sul mercato per la dirigenza della Continassa (considerando anche le cifre in ballo) sarebbe il nazionale serbo come raccolto da Calciomercato.it.

Neanche il rinnovo lo metterebbe al riparo da possibili colpi di scena, con Vlahovic che adesso dovrà scalare le gerarchie per ritrovare un posto al sole nell’attacco del tecnico livornese e blindarsi sotto la Mole bianconera anche per il futuro.