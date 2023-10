Accelerazione improvvisa per Vlahovic: clausola e firma

Programmato l’incontro per il futuro di Dusan Vlahovic: la mossa della Juventus per il centravanti serbo, in scadenza nel 2026 con la ‘Vecchia Signora’

Tra campo e mercato. Dusan Vlahovic tiene banco alla Continassa e non solo in vista del ritorno da avversario a Firenze.

Il bomber serbo ‘rischia’ il posto domenica contro la Fiorentina, incalzato a Milik e Kean (oltre il gemello Chiesa) nel reparto offensivo di Allegri. Intanto Giuntoli fuori dal terreno di gioco lavora per blindare oltre il 2026 il classe 2000, corteggiato da diverse big nell’ultima finestra estiva. Alla fine Vlahovic è rimasto a Torino, anche perché non è arrivata l’offerta “irrinunciabile” sul tavolo del nuovo Dt bianconero e della Juve. La ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di proporre un prolungamento di uno o due anni al bomber serbo, col possibile inserimento di una clausola rescissoria.

Calciomercato Juventus, incontro con Vlahovic per il rinnovo

La Juventus punta a spalmare l’oneroso ingaggio di Vlahovic, che parte da 7 milioni di euro di basse fissa a salire fino ai 12 milioni dell’ultimo anno.

Giuntoli e Manna – come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – hanno in agenda un vertice con gli agenti del giocatore in settimana e puntano ad accelerare le operazioni per definire al più presto la situazione del numero nove. Un modo per blindare e alleggerire inoltre il bilancio del club, visto che tra stipendio ammortamento l’ex Fiorentina pesa 35 milioni di euro a bilancio: il più alto della rosa di Allegri. La Juventus spinge quindi per chiudere la pratica, dopo aver definito il rinnovo di Fagioli che prossimamente firmerà fino al 2028. Vicina anche la fumata bianca per Locatelli, mentre in agenda ci sono anche i prolungamenti di Chiesa, Rugani, Bremer e Szczesny dopo l’ufficialità di Gatti.