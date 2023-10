Locatelli si prende la Juve: arriva l’assist di Allegri per la firma | CM.IT

Manuel Locatelli trascina la Juventus alla vittoria nel match contro il Milan, squadra dov’è cresciuto: il club bianconero è pronto a blindare il centrocampista della Nazionale

Sette anni esatti dalla magica parabola che non lasciò scampo a Gigi Buffon. Era il 22 ottobre 2016 e un giovanissimo Manuel Locatelli indossava ancora la maglia del Milan.

Ieri invece a San Siro il centrocampista della Nazionale ha marcato la differenza con la Juventus grazie alla conclusione dalla distanza – deviata dal neoentrato Krunic – che ha beffato Mirante. Gioia incontenibile per l’ex Sassuolo e lacrime a fine partita dopo un periodo travagliato tra alti e bassi nella sua avventura sotto la Mole. Locatelli non segnava con la casacca bianconera dal gennaio 2022 ed è uno dei fedelissimi di Massimiliano Allegri nella mediana della ‘Vecchia Signora’. Il tecnico livornese non rinuncia mai al classe ’98, che con Spalletti Ct ha ritrovato anche la convocazione nell’Italia. “E’ un giocatore da Juventus caratterialmente e tecnicamente“, le parole di Allegri nel post partita che applaude il suo alfiere di centrocampo.

Calciomercato Juventus, Locatelli presente ma anche futuro: un gol che vale il rinnovo

Assist anche per il prolungamento del 25enne centrocampista, legato attualmente fino al giugno 2026 alla compagine piemontese.

Locatelli è stato riscattato dalla Juventus lo scorso gennaio per una cifra complessiva superiore ai 37 milioni di euro e nell’ultimo mercato estivo era finito nei radar dell’estimatore De Zerbi (che lo ha svezzato al Sassuolo) per la mediana del Brighton. Sirene rispedite al mittente da Giuntoli e Manna che nelle prossime settimane – come raccolto da Calciomercato.it – accelereranno le negoziazioni con l’entourage del giocatore per il rinnovo contrattuale. La Juve lavora a un nuovo accordo fino per un anno o fino al 2028, con un ingaggio superiore rispetto ai 3 milioni di euro attuali. Perno del presente, ma anche del futuro nelle intenzioni della dirigenza della Continassa.

Intanto il Dt Giuntoli è all’opera per rimpolpare il centrocampo di Max Allegri dopo le note defezioni di Fagioli e Pogba. In pole restano sempre Hojbjerg e Samardzic, anche se non sarà impresa semplice strappare a stagione in corso i due centrocampisti rispettivamente a Tottenham e Udinese. In seconda fila non tramonta invece l’ipotesi De Paul, che l’Atletico Madrid potrebbe mettere sul mercato a gennaio.