Vlahovic non si sblocca e rischia il posto: Allegri ha due certezze

Dusan Vlahovic ha smarrito il gol e non brilla nemmeno contro il Verona, Allegri valuta le alternative: ora rischia di perdere la titolarità

Contro il Verona è arrivata una vittoria pesante per la Juventus, sia per come è arrivata sia per quello che ha significato: secondo posto in classifica in solitaria e vetta a soli 2 punti. Dentro una marea di notizie positive, la sfida dell’Allianz ha portato anche una nota stonata all’orecchio di Massimiliano Allegri: il digiuno di Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo non segna dallo scorso 16 settembre, nella gara contro la Lazio decisa proprio da una sua doppietta. Da quella partita però è iniziato il digiuno per il numero 9 bianconero, vittima anche di una fastidiosa lombalgia che non gli ha permesso di performare al massimo. Per un Vlahovic che non brilla, tuttavia, c’è un Moise Kean più in forma che mai e un Milik che sa rendersi prezioso ogni volta che scende in campo. Per la trasferta contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri starebbe valutando di lasciare in panchina il serbo.

Kean in forma straripante e Chiesa pronto a tornare: Vlahovic ora rischia il posto

Questa settimana sarà fondamentale per sciogliere i dubbi di Massimiliano Allegri riguardo all’attacco: in particolare, proprio su Dusan Vlahovic. Contro il Verona è apparso in forma strepitosa Moise Kean, autore di due bellissime reti annullate dal VAR, che adesso starebbe mettendo il dubbio nel tecnico livornese.

Federico Chiesa è pienamente recuperato e, per caratteristiche, non ha eguali in casa Juve. Ecco perché contro la Fiorentina, sua ex squadra, partirà titolare nell’attacco bianconero: il dubbio è su chi sarà il suo compagno di reparto. Il momento di forma di Moise Kean lo rende il principale indiziato per il posto da titolare, con Vlahovic panchinato. Attenzione, però, anche a Milik. Del polacco si parla sempre troppo poco, ma in campo mostra sempre il proprio valore mettendosi al servizio della squadra e dando ai propri compagni di reparto la possibilità di esprimersi al meglio. Insomma, proprio contro la Fiorentina, con uno stadio pronto a fischiarlo, per Vlahovic potrebbe arrivare la prima pesante bocciatura stagionale.