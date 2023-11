Inzaghi e l’Inter non tremano per Pavard: garanzia Darmian | CM.IT

Pavard rischia due mesi di stop dopo l’infortunio al ginocchio rimediato contro l’Atalanta: Inzaghi e l’Inter si affidano alla certezza Darmian per sostituire il francese

Ansia in casa Inter per le condizioni di Benjamin Pavard, nonostante l’infortunio al ginocchio sinistro del difensore francese sia meno grave del previsto.

L’ex Bayern Monaco si era accasciato a terra dopo un contrasto aereo con Lookman nel primo tempo della trasferta di Bergamo contro l’Atalanta e in un primo momento si temeva per un problema più serio ai legamenti per il numero 28 interista. Trauma distorsivo con la fuoriuscita della rotula, rimessa prontamente a posto a bordocampo dallo staff medico dell’Inter, la prima diagnosi invece a caldo e con il difensore che nelle prossime ore si sottoporrà a tutti gli esami del caso all’Humanitas di Rozzano, clinica di riferimento della società nerazzurra. “Incrociamo le dita, non aveva un grandissimo dolore, ma è ovvio che un po’ di preoccupazione c’è“, le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa sulla situazione di Pavard dopo il successo sull’Atalanta.

Calciomercato Inter, Darmian è una certezza: futuro a tinte nerazzurre

Da capire se si tratta di una lussazione o una sublussazione alla rotula per Pavard, con gli accertamenti di oggi che faranno ovviamente luce sulle condizioni del ginocchio del nazionale francese.

🇫🇷 #AtalantaInter – Nonostante un ginocchio malconcio, #Pavard è rimasto in panchina a seguire la gara: alla fine abbraccio con #Inzaghi e #Calhanoglu, prima del saluto ai tifosi nerazzurri sotto il settore ospiti 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/PEfeWtxf52 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 4, 2023

Una lesione ai legamenti e un intervento in artroscopia sembrano scongiurate, con l’ex Bayern che rischia comunque uno stop di due mesi e di aver terminato anzitempo il suo 2023. Pavard a Bergamo era rimasto in panchina con un tutore e la borsa del ghiaccio sul ginocchio esultando comunque con i compagni alle reti di Calhanoglu e Lautaro Martinez, prima di dirigersi al fischio finale sotto lo spicchio dei tifosi ospiti del ‘Gewiss Stadium’ per festeggiare la vittoria a ringraziarli per il sostegno. Intanto Pavard è stato sostituto più che egregiamente contro l’Atalanta da Matteo Darmian, sinonimo di garanzia per l’Inter e Inzaghi. L’ex Torino e Manchester United si è guadagnato il rigore che ha portato al vantaggio della capolista, chiudendo poi ogni varco davanti la porta di Sommer. Braccetto o quinto non fa differenza, l’esperto difensore italiano dà ampie certezze all’allenatore piacentino.

Ecco perché la lunga sosta ai box di Pavard farà meno male del previsto, con Inzaghi che si affiderà a uno dei suoni senatori per sostituirlo. L’importanza di Darmian nelle alchimie dell’Inter è testimoniata anche dalla stima nei suoi confronti della dirigenza, che nei prossimi mesi – come raccolto da Calciomercato.it – farà scattare l’opzione di rinnovo unilaterale per un altro anno inclusa nel contratto fino al giugno 2024 del 33enne giocatore. Sabato a Bergamo erano presenti gli agenti di Darmian – che fra gli altri curano anche gli interessi di Scalvini, sempre nei radar sul mercato di Marotta e Ausilio – con i dirigenti di Viale della Liberazione che hanno rinnovato al suo entourage la fiducia per il duttile difensore nato a Legnano.