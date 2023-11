Pavard spaventa Inzaghi: “C’è preoccupazione”. Un big fuori per scelta tecnica

L’Inter espugna anche il campo dell’Atalanta, decisivo il solito Lautaro Martinez: le dichiarazioni in conferenza stampa di Simone Inzaghi

L’Inter è un rullo compressore in trasferta: quinta vittoria su altrettante gare di campionato contro l’Atalanta, 12 reti segnate e una sola subita.

Quello odierno a opera di Scamacca, vicinissimo nell’ultimo mercato estivo a vestire la proprio la maglia dei nerazzurri di Milano. L’ex West Ham ha scelto poi l’approdo alla corte di Gasperini e il suo gol non è bastato oggi per fermare la capolista di Simone Inzaghi. Pomeriggio quasi perfetto per i vicecampioni d’Europa, se non fosse per l’infortunio al ginocchio di Pavard che rischia di doversi fermare per diverse settimane ai box. “Pavard ha avuto un movimento innaturale della rotula che poi è rientrata. Vedremo nei prossimi giorni – spiega l’allenatore piacentino in conferenza stampa – Non aveva un grandissimo dolore, ma è normale che un po’ di preoccupazione ci sia. Incrociamo le dita”.

Inzaghi dopo Atalanta-Inter: “Bastoni fuori per scelta tecnica”

L’Inter consolida il primato adesso si mette comoda davanti la Tv in attesa delle rivali Juventus e Milan: “Siamo sulla strada giusta sotto il profilo delle prestazioni, sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile – sottolinea Inzaghi dalla sala stampa del ‘Gewiss Stadium’ – Conoscevamo il ruolino in casa dell’Atalanta, è una squadra di assoluto valore e come noi aveva quasi tutti a disposizione. Una volta passati in vantaggio abbiamo tenuto benissimo il campo, i ragazzi sono rimasti concentrati dopo la rete di Scamacca e nel finale abbiamo anche sfiorato il terzo gol”.

Un po’ a sorpresa è rimasto fuori Bastoni dall’undici titolare, con de Vrij in mezzo e Acerbi passato a sinistra nel pacchetto difensivo: “È stata una scelta tecnica, dietro come in altri ruoli ho la possibilità di scegliere. Alessandro aveva fatto benissimo contro Salisburgo e Roma, oggi chi lo ha sostituito ha dato delle risposte importanti. Sono soddisfatto di tutti, anche di Bisseck che sta crescendo molto”.