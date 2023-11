Gli agenti allo stadio: è l’osservato speciale di Marotta | CM.IT

L’Inter impegnata nella tana dell’Atalanta: Marotta e Ausilio osservano da vicino l’obiettivo della squadra allenata da Inzaghi

La capolista Inter alla prova Atalanta nel match di cartello dell’undicesima giornata del campionato di Serie A, con gli orobici che non hanno ancora subito reti in questo campionato tra le mura amiche del ‘Gewiss Stadium’.

I nerazzurri di Milano sono però un rullo compressore in trasferta: solo vittorie finora per Simone Inzaghi, con la porta di Sommer finora immacolata. I vicecampioni d’Europa dovranno prestare attenzione sicuramente a Scamacca, vicino al passaggio in estate in quel di Appiano Gentile prima della scelta di preferire il progetto e la chiamata della ‘Dea’ alla proposta della coppia Marotta-Ausilio. Fari puntarti quindi sull’ex West Ham, ma soprattutto su Giorgio Scalvini per la dirigenza interista nel match in terra bergamasca. Il gioiello orobico è da tempo nei radar dell’Inter e sarà sicuramente l’osservato speciale da parte degli uomini mercato di Viale della Liberazione. Marotta per la prossima estate potrebbe pensare a un innesto di livello in difesa considerando l’età non più verdissima di Acerbi e de Vrij, con Scalvini che resterebbe perciò in prima linea nelle riflessioni della ‘Beneamata’.

Calciomercato Inter, Scalvini sempre nei radar di Marotta: gli agenti al Gewiss Stadium

In questo senso al ‘Gewiss Stadium’ – come raccolto da Calciomercato.it – sono presenti gli agenti del difensore orobico classe 2003 (presenti già in altre occasioni allo stadio), che in casa interista curano già le procure di Bastoni, Darmian, Audero e di mister Inzaghi.

L’occasione può essere propizia per i dirigenti di Viale della Liberazione per aggiornarsi sulla situazione di Scalvini, sotto contratto fino al 2027 con l’Atalanta e con i Percassi che non scendono sotto la valutazione di 40 milioni di euro per il cartellino del numero 42. Il prezzo del nazionale azzurro può essere certamente uno scoglio per l’Inter, che comunque può sfruttare gli ottimi uffici con l’entourage del giocatore. Scalvini inoltre piace a Inzaghi per la sua duttilità tra difesa e centrocampo, con il canterano della ‘Dea’ che si sta ritagliando un ruolo di primo piano anche nell’Italia di Spalletti. La concorrenza per Marotta non manca visto che il 20enne difensore piace tanto in Premier League, con l’Inter però che rimane vigile e pronta eventualmente il prossimo luglio ad affondare il colpo a determinate condizioni.