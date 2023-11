Allegri ha fatto il suo nome: prima scelta Juventus per gennaio

La richiesta arriva direttamente da Allegri: è lui la prima scelta nell’elenco degli acquisti per il mercato di gennaio

La Juventus è a caccia di un rinforzo in mediana e tra i nomi più caldi in casa bianconera c’è quello di Kalvin Phillips. Il centrocampista inglese, sotto contratto con il Manchester City, sta trovando pochissimo spazio con la maglia del club campione d’Inghilterra e d’Europa in carica.

Il centrocampista inglese, acquistato nell’estate 2022 dal Leeds per 60 milioni di euro, non sembra proprio rientrare nei piani di Guardiola. La Juventus sta studiando con attenzione la situazione ed è pronta ad affondare il colpo a gennaio. L’inglese potrebbe infatti lasciare il club in prestito e la Juventus sarebbe disposta ad acquistarlo anche solo per sei mesi. Certo c’è da affrontare la concorrenza di diversi club. In primis il Newcastle che, perso Tonali per squalifica, starebbe pensando proprio a Phillips per rafforzare la mediana.

Calciomercato Juve, Allegri ha chiesto Phillips: possibile il prestito

Dall’Inghilterra rimarcano però come il club piemontese sia in forte pressing. Il ‘Daily Mail’ sottolinea infatti come Phillips sarebbe proprio una richiesta di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese cerca rinforzi per la mediana viste anche le squalifiche di Pogba e Fagioli: ecco quindi che Phillips sarebbe il primo nome della lista. Allegri starebbe premendo con Giuntoli per chiedergli di fare uno sforzo e arrivare al centrocampista, desideroso di trovare più minuti anche per non perdere il treno nazionale, soprattutto visto che in estate si giocheranno i campionati europei in Germania.

Phillips non è chiaramente l’unico nome per il mercato bianconero. In casa Juve piacciono anche Hojbjerg, Samardzic e De Paul, che sono da tempo nei radar juventini. Phillips rappresenta un profilo diverso per caratteristiche soprattutto rispetto al serbo e all’argentino, ma sarebbe certamente la soluzione più economica. Anche per questo forse potrebbe essere la pista più facilmente percorribile. L’idea di un prestito secco per sei mesi potrebbe infatti prendere quota e dall’Inghilterra sottolineano come a dicembre la trattativa potrebbe entrare nel vivo e addirittura chiudersi in favore dei piemontesi.