Il regalo di Guardiola ad Allegri: sbarca gratis alla Juve

Serve un innesto subito a centrocampo per la Juventus di Allegri: la dirigenza bianconera accelera per un obiettivo in vista del mercato di gennaio

L’obiettivo è chiaro per la Juventus: un centrocampista a gennaio per Massimiliano Allegri per coprire il vuoto lasciato dalle squalifiche di Pogba e Fagioli.

Diversi i profili monitorati da Giuntoli e Manna, a caccia della classica opportunità di mercato per il nuovo innesto in mediana. E l’occasione giusta potrebbe arrivare da Manchester per Kalvin Phillips, finito nelle retrovie nelle gerarchie al City di Pep Guardiola. L’ex Leeds sta vendendo il campo con il contagocce e rischia di perdere la nazionale in vista del prossimi Europei se continuerà ad avere poco spazio. Appena sei partite giocate per 168 minuti finora in tutte le competizioni per il classe ’95, monitorato da qualche settimana a questa parte dalla dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus, scatto per Kalvin Phillips: in prestito a gennaio

Adesso il pressing si sarebbe intensificato, con il Manchester City che aprirebbe al prestito secco di Phillips fino a giugno.

La Juventus – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – ha accelerato i contatti per il centrocampista e sarebbe una meta gradita per lo stesso nazionale inglese. Inoltre, il City vorrebbe cedere Phillips lontano dalla Premier e a un club fuori dalla Champions per non rinforzare una diretta concorrente nelle due competizioni. Anche perché Oltremanica il 28enne inglese piace a Tottenham e Newcastle (che deve rimpiazzare Tonali), oltre al Bayern Monaco in Germania. La Juve però è in piena corsa, con Phillips che si aggiunge così agli altri profili monitorati da Giuntoli e Manna per il centrocampo di Allegri. Hojbjerg, Samardzic e De Paul sono da tempo nei radar della ‘Vecchia Signora’, ma gli ostacoli non mancano per portarli a Torino già nella sessione invernale del mercato.