Arnautovic e Sanchez lasciano subito l’Inter: sostituto impensabile

L’Inter ha iniziato le manovre per la prossima estate in attacco: Arnautovic e Sanchez a rischio, il nuovo obiettivo della coppia Marotta-Ausilio

La ‘ThuLa’ trascina l’Inter in questa prima parte di stagione, Romelu Lukaku è solo un lontano ricordo come si è visto anche domenica a San Siro con il ritorno del belga della Roma (contestassimo) di fronte ai suoi ex tifosi.

Lautaro Martinez e Thuram hanno realizzato insieme un bottino da 17 reti: 12 il capitano argentino, cinque il francese arrivato a parametro zero nell’ultimo mercato estivo. Dietro la coppia titolare però c’è il vuoto per Simone Inzaghi: Arnautovic è ancora a secco e fermo per infortunio, mentre Sanchez sta trovando poca continuità ed è andato a segno soltanto in un’occasione. L’allenatore piacentino ha fatto da pompiere alle critiche sull’ex Bologna e il cileno, attesi al riscatto per meritarsi la conferma in nerazzurro anche nella prossima stagione. Anche perché l’Inter sta valutando diversi profili per rinforzare l’attacco, proiettata più per giugno che per la finestra invernale del mercato.

Calciomercato Inter, spunta Dovbyk per l’attacco

Fiducia ad Arnautovic e Sanchez fino al termine del campionato, mentre intanto Marotta e Ausilio sono tornai in pressing per Taremi che in estate si svincolerà dal Porto.

Nella lista inoltre della dirigenza di Viale della Liberazione ci sono anche Zirkzee, Gimenez e David, tutti obiettivi finiti anche nei radar dei cugini del Milan. A questi nomi – scrive la testata iberica ‘fichajes.net’ – si aggiunge il profilo di Artem Dovbyk, in evidenza nella Liga con la maglia della rivelazione Girona, capolista del campionato spagnolo insieme al Real Madrid. Cinque reti e due assist finora per l’attaccante della nazionale ucraina, sbarcato in Spagna per circa 8 milioni di euro l’ultima estate. Adesso il cartellino dell’ex Dnipro vale il doppio, ma comunque sempre una cifra contenuta rispetto agli altri obiettivi in attacco (a parte il futuro parametro zero Taremi) monitorati dalla coppia Marotta-Ausilio.