San Siro bollente per Lukaku: il gesto provocatorio verso la curva

Romelu Lukaku torna per la prima volta da avversario dell’Inter a San Siro: contestazione e fischi assordanti per l’attuale centravanti della Roma

Ambiente caldissimo fuori San Siro e fischi assordanti in campo per Romelu Lukaku, ad iniziare all’ingresso sul prato verde del centravanti belga della Roma nel posticipo della decima giornata di campionato.

Contestatissimo il bomber romanista, da re a traditore del popolo nerazzurro dopo il caos sull’addio all’Inter nell’ultimo mercato estivo. Lukaku ha risposto ironicamente ai suoi ex tifosi applaudendoli e sorridendo prima di iniziare il riscaldamento insieme ai compagni di squadra agli ordini di Foti, sostituto in panchina di José Mourinho vista la squalifica dell’altro grande ex della contesa (il tecnico portoghese sta seguendo la sfida dalla tribuna stampa). Il belga è stato inquadrato in un paio di circostanze dal display gigante dello stadio e puntualmente sono arrivati dei fischi sonori, mischiati ai fischietti distribuiti dalla Curva Nord fuori il ‘Meazza’ e vietati venerdì dalla Questura di Milano.

Inter-Roma: fischi, fischietti e insulti contro Lukaku

Boato di fischi (e fischietti) anche alla lettura delle formazioni, mentre in sottofondo sia alzava il coro della curva interista: “Lukaku pezzo di m… e figlio di b…“.

Freddo il saluto e la stretta di mano verso gli ex compagni di squadra a centrocampo prima del fischio d’inizio dell’arbitro Maresca. Ambiente caldissimo a San Siro, a ogni tocco di palla del numero 90 romanista si alzano i decibel e gli insulti del tifo nerazzurro. Dopo il primo tempo pochissime occasioni per incidere per Lukaku, stretto nella morsa di Acerbi, Bastoni e Pavard. Il centravanti belga arrivava alla sfida di San Siro con 8 reti in dieci partite, alla media di un gol ogni 98 minuti. Vedremo se il ‘nemico giurato’ ed ex Re della San Siro interista saprà prendersi la sua rivincita o resterà a secco nella serata che lo ha visto tornare per la prima volta da avversario contro la ‘Beneamata’.