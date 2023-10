Inter-Roma, la Nord distribuisce i fischietti anti-Lukaku: “Annientiamolo” | VIDEO CM.IT

La Curva Nord si è ritrovata in tarda mattinata e ha distribuito i fischietti da utilizzare contro Lukaku in Inter-Roma, insieme a un opuscolo

L’atmosfera sarà a dir poco bollente questa sera a San Siro. Questo ormai lo sappiamo da tempo, dal giorno stesso in cui Romelu Lukaku ha rimesso piede in Serie A. In questi giorni, da almeno dieci, l’argomento principale è stato proprio quello del ritorno del belga nello stadio nerazzurro. Le dichiarazioni di Marotta, di Mourinho, della Curva Nord interista fino alla questione fischietti.

Poi l’ordinanza della Questura che li ha vietati, o almeno ne ha vietato l’utilizzo pena una multa di 22 euro. Questo perché potrebbe interferire con lo svolgimento della partita, ma l’indicazione arrivata dalla riunione del Gos di venerdì non ha fermato affatto i sostenitori nerazzurri. Che infatti oggi hanno deciso di distribuire ugualmente come programmato fuori da San Siro, dalla ore 13, i 30mila fischietti che dovranno far sentire a Lukaku tutto il loro odio sportivo e rancore per il ritorno sfumato in estate. Questa mattina, inoltre, lo striscione durissimo fuori dallo Sheraton Hotel, dove alloggia la Roma e quindi Big Rom. Il clima insomma sarà quello. E gli opuscoli distribuiti dalla Curva – che si è ritrovata al solito posto, il ‘Baretto’ – insieme ai fischietti, lo testimoniano ulteriormente. Sulla copertina il titolo è “Annientiamolo”.

Inter, la Curva Nord: “Lukaku ci ha pugnalati, fischiamo ogni suo tocco di palla”

Nelle pagine interne invece questo il testo: “Insieme alla fanzine ci sarà un fischietto, usiamolo tutti quando il belga tocca la palla, ogni suo movimento deve essere un fischio unico! Chi ha tradito, non rispettato i nostri colori deve subire tale punizione, deve capire che la nostra sacra veste non deve essere un peso indossarla ma un vanto, un orgoglio”.

🎥 #Inter – Il ritrovo della Curva Nord a San Siro e la distribuzione dei fischietti contro #Lukaku, non autorizzati dalla Questura #InterRoma 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/0RbqhZflG4 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 29, 2023

“Per due volte – continua il messaggio della Nord – ha commesso l’errore, dopo che noi lo abbiamo difeso a spada tratta, nel suo peggior momento gli siamo stati vicini, abbiamo creduto in lui. Poi però ci ha pugnalato alle spalle, nella notte come il peggiore dei ladri, ORA ANNIENTIAMOLO PSICOLOGICAMENTE, senza cadere in ovvie situazioni di insulti. Una pioggia di fischi, tutto lo stadio dovrà farlo, troverete dei banchetti intorno allo stadio dove poter prendere la fanzine e il fischietto! Forza Interisti, ricordiamo a Lukaku chi siamo!”