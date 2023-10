Il giorno di Inter-Roma, Lukaku nel mirino: nuovi insulti

Attesa per il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro per la prima volta da avversario dell’Inter dopo le polemiche di quest’estate

Il giorno tanto atteso è arrivato. Romelu Lukaku questo pomeriggio metterà nuovamente piede a ‘San Siro’ ma l’accoglienza non sarà quella degli anni scorsi.

Da idolo, Big Rom è diventato il ‘nemico’ giurato del popolo interista. Colpa di un’estate particolare con la separazione rumorosa dall’Inter e la scelta di provare a restare in Italia, prima trattando con la Juventus, quindi firmando con la Roma. Un ‘tradimento’ che il tifo nerazzurro non ha perdonato.

Ecco perché quando Lukaku tornerà a San Siro troverà la contestazione di quelli che fino a qualche mese fa erano i suoi tifosi. No ai fischietti, per decisione del Questore, ma non sarà questo a frenare la decisione della Curva Nord di far capire al calciatore che quanto accaduto in estate ha rotto per sempre il rapporto.

A dare ulteriore segnale del clima che attenderà Lukaku quando la Roma scenderà in campo contro l’Inter, c’è uno striscione apparso oggi a Milano e pubblicato anche sui social della Curva Nord.

Inter-Roma, clima rovente: lo striscione contro Lukaku

Una nuova testimonianza di quale sarà l’accoglienza a San Siro per Lukaku. Nella mattinata di oggi, è comparsa la scritta destinata al belga: “Infame schifoso, Milano ti aspetta“.

Uno striscione che richiama un comunicato della stessa Curva Nord in risposta alle dichiarazioni di Lukaku che qualche settimana fa affermò che presto avrebbe parlato e chiarito i motivi che lo hanno spinto a lasciare l’Inter.

“Non ci interessa quello che hai da dire, non ci interessano le tue giustificazione – scrissero allora i tifosi nerazzurri -, non vogliamo minimamente sentire la tua voce. Se hai le pa*** (dubito), vieni al Meazza. Milano ti aspetta”. Il momento dell’incontro atteso fin dall’inizio del campionato è arrivato, sperando non si vada oltre il limite.