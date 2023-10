Sorpresa ma non troppo a San Siro: ecco da dove segue il match Mourinho

José Mourinho non è in panchina nella sfida tra Inter e Roma per squalifica: l’allenatore giallorosso sta seguendo il match dalla tribuna stampa del ‘Meazza’

Niente pullman questa volta per José Mourinho, squalificato per la sfida di campionato a San Siro contro l’Inter a San Siro.

Il grande e atteso ex della sfida – insieme al contestatissimo Romelu Lukaku – nella scorsa stagione (sempre out per squalifica) aveva seguito la vittoria dei giallorossi firmata da Dybala direttamente sopra il bus dei giallorossi dal parcheggio del ‘Meazza’. Stavolta invece lo ‘Special One’, sempre omaggiato dal pubblico interista, è salito direttamente in tribuna stampa e sta seguendo la sfida dal settore dedicato ai giornalisti e alla stampa. Tantissimi tifosi si sono avvicinati al tecnico portoghese per scattare delle foto e urlare il suo nome, con ‘Mou’ che ha accennato un sorriso salutandoli con la mano. Mourinho in questa stagione, ancora per squalifica, non si era accomodato in panchina in Europa League contro Servette e Slavia Praga, assistendo ai due match sempre dalla tribuna stampa. Consuetudine quindi che si ripete per la terza volta e che nelle due partite sul palcoscenico continentale ha portato bene finora alla Roma e al tecnico lusitano.

A guidare i giallorossi a bordocampo ci sarà il vice Foti, mentre nell’undici titolare Mourinho conferma El Shaarawy al fianco di Lukaku nel classico ormai 3-5-2 dei capitolini. A sinistra, vista l’indisponibilità di Spinazzola, spazio a Zalewski. Ricordiamo che la Roma deve rinunciare per la gara di San Siro ancora una volta ai big Dybala, Pellegrini e Smalling.