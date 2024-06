Scaricato ‘ufficialmente’: “Mandatelo via”, lo aspetta la Juve

Il giocatore viene scaricato dai suoi tifosi e ora nel suo futuro potrebbe esserci la Juventus. Appare solo questione di tempo: ecco cosa è successo

“Sei pronto? Manca solo un mese all’arrivo del Napoli a Dimaro Folgarida! Ti aspettiamo dall’11 al 21 luglio 2024 per vivere il Trentino assieme alla squadra azzurra!”. Recità così il messaggio lanciato dal club azzurro, sul proprio profilo X, per lanciare l’inizio della nuova stagione con il ritiro a Dimaro.

C’è grande attesa, chiaramente, per vedere Antonio Conte all’opera, ma anche per capire quali calciatori ci saranno. Nel video che accompagna il testo compare il capitano Giovanni Di Lorenzo. Una scelta che ha creato parecchio dibattito nel post.

Napoli, Di Lorenzo nel mirino: il difensore fa discutere

Il giocatore, d’altronde, è finito nel mirino della critica in questi giorni, per la voglia di lasciare il club azzurro, per trasferirsi alla Juventus.

Il suo agente è uscito allo scoperto, facendo arrabbiare ancora di più i tifosi dei campani, ma Antonio Conte e Manna stanno provando a ricucire lo strappo. Così i tweet contro Di Lorenzo sono tanti, ma molti sono davvero ironici, come quelli che si chiedono se si stia parlando del ritiro della Juve, qualcun altro invece chiede di mandarlo via subito. Di Lorenzo è dunque ‘ufficialmente’ scaricato dai suoi tifosi e la Juve lo aspetta.

perché sta questo qua? mandatelo subito via — Tommaso Russo (@tommaso_russo_4) June 12, 2024

Togliete di lorenzo da sto spot — C_Pappalardo (@carlito14016732) June 12, 2024

Marek unico vero capitano.💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 — Francesco Targaryen 🔥 (@MarekNapoli) June 12, 2024

delusissimo da Giovanni, vai dove vuoi ma non alla Juve — Kermit.R 🐸 (@carmine32495506) June 12, 2024

