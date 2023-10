Juve tra rinnovi e caso scommesse: tutto rimandato | CM.IT

La situazione rinnovi in casa Juve resta prioritaria, ma lo scandalo scommesse ha portato a dei rallentamenti: le ultime di Calciomercato.it

Questa sosta delle nazionali doveva andare in maniera differente secondo i progetti della dirigenza bianconera: il tema principale era quello dei rinnovi di contratto, che però ha dovuto cedere il passo all’attualità.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane, la Juventus è al lavoro per il rinnovo di Gatti, così come per quello di Daniele Rugani. In difesa, poi, anche la pratica relativa a Gleison Bremer è stata aperta per spalmare i costi dell’ammortamento. Da non dimenticare, poi, altri tre rinnovi pesanti a cui sta lavorando l’accoppiata Manna-Giuntoli: quelli di Manuel Locatelli, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Su tutto questo, l’attualità e lo scandalo scommesse che ha coinvolto Nicolò Fagioli ha avuto un impatto importante: le ultime.

La Juve rallenta sui rinnovi: colpa dello scandalo scommesse | CM.IT

Esistono le priorità, nella vita così come negli affari. Anche in casa Juve le priorità hanno subito una leggera variazione con lo scandalo scommesse che ha coinvolto un suo tesserato come Nicolò Fagioli.

La vicenda scommesse, che ha portato alla squalifica di 7 mesi per il centrocampista classe 2001, ha avuto un impatto anche sui piani più stringenti della società. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, diversi incontri per discutere dei rinnovi di contratto che erano in agenda tra la fine della scorsa settimana e l’inizio di questa sono stati rimandati. Un rallentamento dovuto a cause di forza maggiore, che ha costretto tutte le parti in causa a darsi appuntamento nelle prossime settimane.

Nessun timore, quindi, se non dovessero esserci annunci in settimana come inizialmente era previsto. I rallentamenti sono dovuti semplicemente alla necessità di essere pronti e reattivi per tutto quello che è correlato al calcio-scommesse. Ora che è arrivata la squalifica di Fagioli, la dirigenza della Juve potrà tornare alle priorità originarie e a mettere mani alle pratiche relative ai rinnovi di contratto.