La rivincita di Rugani: prima il campo, poi il rinnovo | CM.IT

Rugani è apparso subito in forma quando chiamato in causa da Allegri e ora si appresta a firmare il rinnovo: le ultime di Calciomercato.it

Ogni estate sembra essere sul piede di partenza secondo quanto si legge dai media, ma in casa Juventus la posizione di Daniele Rugani non è mai stata messa in dubbio. Il centrale classe ’94 ha un ruolo ben preciso e sa stare al suo posto senza creare problemi, inoltre quando viene chiamato in causa risponde sempre presente.

Anche nell’ultimo mercato il trend non è cambiato, ma all’inizio della stagione Rugani era ancora a disposizione di Massimiliano Allegri. Contro il Lecce è arrivata la prima presenza stagionale, in cui il difensore ex Empoli si è fatto trovare pronto ed è stato autore di un’ottima prestazione. Considerato il momento di difficoltà che sta attraversando Federico Gatti dopo quanto successo contro il Sassuolo e l’infortunio di Alex Sandro, Rugani potrebbe ritrovare il campo con maggiore continuità nelle prossime partite. Una vera e propria rivincita alle solite voci estive. Questa volta, però, c’è una grande differenza rispetto al passato: il contratto di Rugani con la Juventus andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Le ultime sulle trattative per il rinnovo di contratto.

Juve e Rugani a dialogo per il rinnovo: manca ancora la questione economica | CM.IT

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it negli ultimi giorni di mercato, la Juve ha dato disponibilità a Rugani a trattare il rinnovo di contratto. Un aspetto non da poco, considerando che avrebbe anche potuto perderlo a zero al termine della stagione.

La volontà di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna è quella di trovare un accordo per trattenere il classe ’94 anche nelle prossime stagioni, abbassandogli l’ingaggio da 3 milioni netti a stagione che attualmente percepisce a Torino. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, le trattative tra la Juve e l’entourage del giocatore non hanno ancora toccato l’argomento economico.

Insomma, tutte le cifre che si leggono in giro riguardo al possibile nuovo contratto di Daniele Rugani non sono altro che supposizioni. I dialoghi tra le parti non sono ancora entrati nel vivo e, ovviamente, l’aspetto economico sarà fondamentale per comprendere quanto sia forte la volontà di proseguire insieme. In attesa dell’accordo sul rinnovo, intanto, Rugani è pronto a prendersi la rivincita sul terreno di gioco.