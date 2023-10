La Juve alza il muro: ultimo incontro per il rinnovo di Gatti | CM.IT

La Juventus e Gatti sono pronti a siglare il rinnovo, fissato l’incontro decisivo e il possibile annuncio: le ultime di Calciomercato.it

Contro il Sassuolo ha vissuto un momento di estrema difficoltà, con quell’errore che avrebbe potuto abbattere anche il più vissuto dei difensori, ma Federico Gatti è fatto di una pasta differente. Prima di vestire la maglia bianconera, il centrale di Rivoli conosce bene il significato della parola sacrificio e per arrivare lassù ha fatto troppa strada per arrendersi. Nel derby è arrivata la miglior risposta possibile e ora la Juve è pronta a premiarlo.

Dagli inizi della sua carriera, in cui si barcamenava tra allenamenti e la consegna di serramenti, sono passati anni e ha avuto una crescita degna di una serie tv ispirazionale. Le ultime settimane non sono che una breve metafora del suo percorso: dalla partita horror contro gli emiliani ad una prova da leader contro il Torino, impreziosita anche dal gol de vantaggio per i bianconeri. Nelle scorse settimane, sempre su queste pagine, vi avevamo raccontato come per il rinnovo sarebbe servito ancora un incontro decisivo: ecco, ora ci siamo.

Juve e Gatti ancora insieme: ultimo incontro e rinnovo vicino | CM.IT

Quella corsa dopo la conferma del VAR sul gol segnato è già nella storia del derby della Mole: Federico Gatti che abbraccia i tifosi della Juventus, in un’esplosione di adrenalina e juventinità, è l’immagine dell’ultima sfida col Torino.

Il momento magico del centrale di Rivoli prosegue nel migliore dei modi: prima la convocazione di Luciano Spalletti con la Nazionale e poi il rinnovo con la Vecchia Signora. Proprio così, secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, entro la fine della settimane la dirigenza della Juventus incontrerà Luca Carnaghi e Dario Paolillo – agenti del difensore – per quello che si prospetta come l’ultimo incontro prima delle firme e dell’annuncio.

Tra tutte le parti in causa si respira grande ottimismo e la volontà è quella di proseguire ancora insieme, con un contratto che dovrebbe prevedere una scadenza fissata nel 2028 e un sostanzioso aumento dell’ingaggio per Gatti: il nuovo stipendio si aggirerà intorno a 1,5 milioni a stagione. L’annuncio potrebbe già arrivare al termine della sosta delle nazionali o, al massimo, in un paio di settimane. La Juventus crede molto in Federico Gatti, così come Massimiliano Allegri, e per il futuro muro bianconero è pronta a puntare con decisione sul centrale di Rivoli.