Gatti si prende la Juve: incontro decisivo per il rinnovo | CM.IT

Federico Gatti ha conquistato Allegri e si sta prendendo la Juventus, rinnovo sempre più vicino: le ultime di Calciomercato.it

Strappato dal Torino nel mercato invernale, Federico Gatti ha raggiunto la Juventus la scorsa estate e, passo dopo passo, si sta ritagliando un ruolo da protagonista. Il classe ’98 di Rivoli è passato dalla Serie B al club più vincente della Serie A: un salto che ha richiesto del tempo di adattamento, ma che ora sembra essere stato digerito a pieno dal centrale.

La crescita di Federico Gatti in bianconero è stata graduale, ma costante e ha permesso a Massimiliano Allegri di avere adesso un elemento di sicuro affidamento. Inoltre, anche il feeling con i compagni di squadra appare eccezionale, come dimostrato dalle ormai celebri esultanze condivise con Dusan Vlahovic. La dirigenza della Juventus in queste prime settimane post mercato si è messa al lavoro per i rinnovi di contratto e, tra questi, la pratica Gatti è in uno stato sempre più avanzato: tutte le ultime.

Juve e Gatti verso il rinnovo: incontro decisivo in vista

In quel di Torino cresce l’ottimismo per il rinnovo di contratto, con relativo adeguamento di stipendio, per Federico Gatti. Un prolungamento che sa di premio per la crescita effettuata in queste prime stagioni in bianconero.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l’accordo tra le parti non è ancora stato raggiunto e nelle prossime settimane ci sarà l’incontro decisivo per arrivare alla fumata bianca. Il nuovo contratto del centrale di Rivoli dovrebbe avere scadenza nel 2028 con uno stipendio in netta crescita rispetto a quello attuale. Con l’infortunio di Alex Sandro, che dovrebbe stare fuori circa un mese e mezzo, Federico Gatti si dovrebbe prendere la titolarità nelle prossime sfide della Juventus. Insomma, Gatti sempre più centrale nel progetto bianconero: il rinnovo è un traguardo che si appresta a celebrare l’ex Frosinone. Per la Juventus, invece, si tratta di una scommessa vinta.