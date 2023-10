Squalifica UFFICIALE per Fagioli: stop di 7 mesi

La Procura Federale ha annunciato la sanzione ufficiale nei confronti del centrocampista della Juve

Come anticipato nella giornata di ieri dalla redazione di Calciomercato.it, è stata confermata ufficialmente la squalifica da 7 mesi nei confronti di Nicolò Fagioli per il caso scommesse. Stagione praticamente conclusa per il centrocampista della Juventus che non potrà tornare in campo prima di maggio 2024.

Come spiegato sui canali ufficiali della Federcalcio, la squalifica complessiva equivale in realtà a 12 mesi, 5 dei quali verranno però scontati dalla partecipazione del calciatore ad un piano terapeutico della durata minima di 6 mesi e ad un ciclo di almeno 10 incontri pubblici.

Questo il comunicato ufficiale diffuso nel pomeriggio dalla FIGC: “La Procura Federale ha raggiunto un accordo (ex art. 126 CGS) con il calciatore Nicolò Fagioli a seguito del quale lo stesso verrà sanzionato con una squalifica di 12 mesi, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative, e una ammenda di 12.500 euro, per la violazione dell’art.24 del CGS che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da FIGC, UEFA e FIFA”.