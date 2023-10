Il maxi scambio fa fuori la Juventus: Simeone può esultare

Irrompe l’Atletico Madrid sulla strada della Juventus nella corsa a Fabian Ruiz: lo spagnolo ex Napoli è un pupillo di Giuntoli e potrebbe lasciare il PSG nel mercato di gennaio

La Juventus batte diverse piste per il centrocampo di Massimiliano Allegri, considerando il doppio stop di Pogba e Fagioli.

Il francese dopo la positività al testosterone potrebbe rescindere direttamente con il club bianconero, mentre il giovane ex Cremonese ha terminato anzitempo la stagione vista la squalifica di sette mesi comminatagli dalla Procura Federale per il caso scommesse. La Juve e Allegri hanno perciò bisogno di rinforzi nella finestra di gennaio, con il Dt Giuntoli che valuta quei possibili profili che possano fare al caso dell’allenatore toscano. Tra questi uno degli ultimi nomi fa riferimento a Fabian Ruiz, pupillo del dirigente bianconero che lo ha portato al Napoli nell’estate 2018. Adesso lo spagnolo è al Paris Saint-Germain e non sta trovando la giusta continuità dopo l’arrivo sulla panchina dei parigini di Luis Enrique.

Calciomercato Juventus, strada in salita per Fabian Ruiz: irrompe l’Atletico

Giuntoli monitora la situazione di Fabian Ruiz, pronto eventualmente ad affondare il colpo se il PSG dovesse aprire al prestito del centrocampista a gennaio.

Da capire quali saranno le intenzioni di Luis Enrique e dei campioni di Francia sul giocatore, che ha una valutazione da 25-30 milioni di euro se dovesse finire sul mercato. La concorrenza comunque per la Juventus non mancherebbe, visto che come riporta la stampa spagnola ci sarebbe anche l’Atletico Madrid sulle tracce di Fabian Ruiz. Simeone è un estimatore dell’ex Napoli e in casa PSG punterebbe inoltre su Carlos Soler come scrive la testata ‘El Gol Digital’. L’Atletico per strappare il via libera del Paris Saint-Germain avrebbe intenzione di giocarsi la carta Marcos Llorente, pedina sacrificabile nello scacchiere del ‘Cholo’ Simeone già alla riapertura del mercato invernale. Il maxi scambio tra i ‘Colchoneros’ e i parigini potrebbe quindi tagliare fuori Giuntoli e la Juve dalla corsa a Fabian Ruiz.