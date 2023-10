Giuntoli pesca in casa Napoli: arriva gratis alla corte di Allegri

Caccia al centrocampista per la Juventus in vista del mercato di gennaio: spunta Fabian Ruiz, mentre per la prossima estate c’è la tentazione Zielinski che è in scadenza col Napoli

La Juventus in emergenza a centrocampo dopo gli stop di Pogba e Fagioli. Il giovane centrocampista italiano resterà ai box per sette mesi e ha concluso in anticipo la sua stagione dopo la squalifica per il caso scommesse.

I bianconeri sono in attesa anche del verdetto su Pogba: la positività alle controanalisi lascia pochi margini al francese, destinato all’addio alla ‘Vecchia Signora’ che pensa alla rescissione del contratto in scadenza nel 2026. Coperta corta nel settore mediano, con il Dt Giuntoli e il braccio desto Manna al lavoro quindi per rimpolpare la metà campo di Massimiliano Allegri nella finestra di gennaio. Diversi i nomi in agenda per gli uomini mercato della Continassa, dove sono in discesa le quotazioni di Hojbjerg visto che il Tottenham non apre al prestito. Il nazionale danese sta giocando poco a Londra e ha aperto al cambio di maglia a gennaio: il Tottenham però chiede 30 milioni di euro, prezzo fuori portata per i bianconeri.

Calciomercato Juventus: occasione Fabian Ruiz, tentazione Zielinski

Stesso discorso di Hojbjerg per Khephren Thuram, valutato 40 milioni dal Nizza. Giuntoli perciò guarda con rinnovato interesse a Samardzic e non perde di vista altri pallini sul mercato.

Tra cui quel Fabian Ruiz, sbarcato a Napoli nel 2018 sotto la gestione proprio dell’attuale capo dell’area tecnica della Juventus. Lo spagnolo è una riserva di lusso nel Paris Saint-Germain di Luis Enrique: i bianconeri restano vigili e pronti all’offensiva se i campioni di Francia aprissero al prestito per la sessione di gennaio. Giuntoli intanto – ma stavolta con vista giugno – monitora inoltre la situazione di Zielinski. Il polacco non ha ancora rinnovato con il Napoli e potrebbe diventare una ghiotta occasione per la Juve in ottica estiva, al netto ovviamente delle sirene arabe e del legame con la piazza napoletana del centrocampista di Empoli e Udinese.