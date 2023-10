Inter, Broja nerazzurro: Ausilio è categorico

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato di Armando Broja, attaccante accostato ai nerazzurri

Armando Broja all’Inter? Ausilio dice no. Il direttore sportivo dei nerazzurri è intervento alla cerimonia di consegna dei diplomi di direttore sportivo presso la Federcalcio albanese ed è stata l’occasione anche per parlare di alcuni temi caldi di mercato che coinvolgono calciatori albanesi.

In particolare si è molto parlato negli ultimi giorni di un interesse per Broja, 22 anni, attaccante del Chelsea e dell’Albania. Il calciatore non rientrerebbe però nei piani nerazzurri, stando a quanto dichiarato da Ausilio: “Siamo contenti degli attaccanti che abbiamo. Conosco Broja, so che sta recuperando da un infortunio grave e che ha anche segnato un gol. Spero per voi che da giovedì possa essere importante per la Nazionale. All’Inter però non c’è nessuna possibilità”.

Inter, Ausilio su Asllani: “Crediamo in lui”

Da Broja ad Asllani, altro calciatore albanese che all’Inter sta faticando a trovare spazio. Ausilio però spende elogi per lui: “Lo consideriamo importante, anche se ha poca esperienza ed è molto giovane. Ha bisogno di tempo come tutti i giovani, ma crediamo in lui, anche Inzaghi“.

Ausilio aggiunge: “In estate abbiamo ceduto Brozovic per garantirgli più spazio. C’è Calhanoglu in quella posizione: Asllani sta giocando e l’esperienza con la Nazionale lo renderà più forte”.