L’Inter ha bisogno di un centravanti: occhio ai nomi a sorpresa per Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi ha bisogno di un centravanti nelle prossime finestre di calciomercato: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A e sui nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi ha vissuto una finestra di calciomercato decisamente tumultuosa. I nerazzurri, dopo il tradimento di Romelu Lukaku, sono stati costretti a trovare delle soluzioni alternative per completare il reparto offensivo.

A Milano, oltre a Thuram arrivato già prima della ‘congiura’ ordita dal centravanti belga, sono approdati Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. Il secondo, precedentemente svincolato, non è lo stesso giocatore di qualche anno fa e si vede, mentre il primo è attualmente ai box a causa di un infortunio muscolare abbastanza grave. Insomma, l’Inter ha bisogno di un attaccante, se non subito, sicuramente nella prossima estate dei trasferimenti. Nei mesi scorsi si era parlato con grande insistenza di Alvaro Morata. Oggi l’attaccante spagnolo sta facendo benissimo con l’Atletico Madrid e il suo prezzo, invece che diminuire, sembra essere ulteriormente aumentato. Nei giorni scorsi si è parlato anche di Taremi, bomber del Porto seguito con particolare attenzione anche dal Milan. Andiamo però a vedere qualche possibile nome a sorpresa per il futuro della Beneamata.

Inter, ripartita la caccia al bomber: ecco alcuni profili

Nei mesi scorsi si è parlato molto di Folarin Balogun. Il giocatore statunitense è approdato al Monaco e l’Inter sta cercando nuovi profili, magari giovani, che possano contraddistinguere il futuro dell’attacco della squadra nerazzurra. Wahi, di proprietà del Lens, potrebbe essere un’ipotesi, ma il suo prezzo è già altissimo: stiamo parlando di almeno 40 milioni di euro. Broja, albanese con doppia nazionalità anche inglese, è un altro nome decisamente spendibile per l’Inter soprattutto in vista della prossima estate, anche in virtù dei buoni rapporti con il Chelsea.

Fra i nomi più esperti invece, magari per gennaio, occhio al profilo di Dia, attaccante della Salernitana che sta vivendo un periodo particolare dopo il mancato passaggio ai Wolves.