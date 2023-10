Garcia, contro la Fiorentina si decide tutto: i precedenti del Napoli fanno paura

Rudi Garcia attende la Fiorentina, una gara che può valere l’intera panchina: i precedenti del Napoli con i Viola fanno paura

E’ stato altalenante l’inizio di stagione del Napoli, reduce da una sconfitta immeritata in Champions League contro il Real Madrid per 3-2 al Maradona. Gli azzurri sono terzi in campionato, momentaneamente a 4 punti da Inter e Milan, impegnate rispettivamente contro Bologna e Genoa.

Gli azzurri sono attesi dal posticipo dell’ottava giornata contro la Fiorentina e giocheranno, dunque, dopo aver già conosciuto i risultati delle due squadre che condividono la vetta della classifica e anche della Juventus, a pari punti con i partenopei ed i Viola, che se la dovrà vedere contro il Torino nel derby.

Quello contro Vincenzo Italiano sarà un big match a tutti gli effetti, non solo perché il tecnico siciliano è stato a lungo accostato alla panchina del Napoli in estate, proprio prima che arrivasse Rudi Garcia, ma perché i gigliati sono in stato di grazia e condividono il terzo posto proprio con Osimhen e compagni dopo un inizio brillante di campionato.

Napoli, vietato sbagliare con la Fiorentina: Garcia non teme i precedenti

Da quando è partita la stagione, la Fiorentina ha battuto Genoa, Atalanta, Udinese e Cagliari in campionato ed il Rapid Vienna nei preliminari di Conference, per poi pareggiare con Lecce, Genk, Frosinone ed il Ferencvaros nell’ultima partita giocata in campo europeo.

Una sola sconfitta fin qui, quella terribile contro l’Inter per 4-0, un ko in Serie A proprio come il Napoli, che ha perso contro la Lazio alla terza giornata (la stessa dei Viola), ottenendo allo stesso tempo successi contro Frosinone, Sassuolo, Braga, Udinese e Lecce e un pari contro Genoa e Bologna.

Percorsi simili per un incrocio che arriva in una fase iniziale della stagione, che lascia ampi margini per le partite successive qualsiasi sia il risultato. Anche perché i precedenti parlano chiaro: nel recente passato la Fiorentina si è dimostrata una delle squadre più ostiche per il Napoli.

Non c’è bisogno di tornare allo storico 3-0 del 2018, quando una tripletta di Simeone fece crollare gli azzurri, che dissero addio al sogno Scudetto nell’anno dei 91 punti di Maurizio Sarri dopo la storica vittoria allo Stadium con il gol di Koulibaly.

Certo, già da allora bisognava capire la tendenza, confermatissima negli ultimi 10 precedenti. Il Napoli, infatti, nelle scorse 10 partite contro la Fiorentina ha vinto 5 volte e, addirittura, negli ultimi 5 incroci, ha battuto i Viola appena 2 volte.

Si parte dal febbraio del 2019, con uno 0-0, pari con lo stesso risultato anche alla terza giornata dello scorso campionato, quello dello Scudetto partenopeo, sul finire di agosto. Il Napoli ha trovato in 3 punti alla prima giornata del campionato 2019-20 con un rocambolesco 4-3 al Franchi, in un roboante 6-0 a gennaio 2021 all’allora San Paolo, nel 2-0 dello stesso anno in casa Viola, con un 2-1 sempre al Franchi firmato Lozano e Rrahmani e lo scorso anno, a campionato ormai vinto da Spalletti, nell’1-0 di Osimhen.

La Fiorentina non è però da meno. Nel 2020 in casa azzurra arrivò un 2-0 firmato Chiesa-Vlahovic, ma soprattutto i successi pesantissimi nel 2022: il primo agli ottavi di Coppa Italia per 5-2 ai supplementari, con il Napoli che volò fuori dalla competizione e tre mesi dopo, ad aprile, in un 2-3 firmato Nico Gonzalez, Ikoné, Cabral, che estromise definitivamente gli azzurri di Spalletti dalla corsa al titolo di Inter e Milan, con i rossoneri che si laurearono poi campioni d’Italia.

Gli ultimi tre successi Viola, dunque, sono tutti arrivati in trasferta e due di questi sono stati pesantissimi per le conseguenze. Che possa succedere lo stesso domenica per Garcia? Il tecnico francese non penserà sicuramente a questa ipotesi e al contrario proverà a sbarazzarsi di un’agguerrita concorrente per continuare a puntare in alto.