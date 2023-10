Ecco il ‘nuovo’ Mkhitaryan per l’Inter: può arrivare dai rivali

L’Inter sfida il Bologna di Thiago Motta nel quale sta brillando la stellina di Lewis Ferguson: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A e sui nerazzurri

Sfida delicata quella di domani per l’Inter di Simone Inzaghi che, dopo la vittoria interna contro il Benfica di Angel Di Maria, vuole arrivare alla sosta con la massima serenità e, per farlo, dovrà battere il Bologna di Thiago Motta nell’anticipo del campionato italiano di Serie A delle 15 a San Siro.

I felsinei, che stanno facendo bene in questa stagione, vogliono sfruttare al massimo il buon momento di forma anche contro la Beneamata per quella che sarà davvero una sfida accesissima. I precedenti, almeno a Milano, dicono Inter. Lo scorso anno la squadra di Inzaghi ha battuto addirittura 6-1 i rossoblù che, però, quando giocano in casa mettono sempre in difficoltà i nerazzurri: basti pensare alla sconfitta clamorosa che è costata lo scudetto al club milanese nella stagione 2021/2022. Domani l’Inter, per fronteggiare il Bologna, dovrebbe continuare a puntare su Mkhitaryan, jolly a centrocampo per Simone Inzaghi, ma occhio agli ospiti. Nella rosa a disposizione di Thiago Motta infatti sta brillando un giocatore che, per caratteristiche, può essere decisamente accostato all’ex centrocampista di Roma e Borussia Dortmund.

Il nuovo Mkhitaryan parla… scozzese: ecco Lewis Ferguson

Stiamo parlando di Lewis Ferguson, stellina del Bologna di Thiago Motta, che piace molto anche alla Juventus. Il centrocampista dei rossoblù, classe 1999, ha già un valore in sede di calciomercato di circa 15-20 milioni di euro ed è un punto fermo della squadra allenata dall’ex giocatore proprio dell’Inter.

Capace di essere sempre presente in fase di copertura, Ferguson è anche una vera e propria arma offensiva con la maglia del Bologna. Già un gol e un assist per il giocatore scozzese che è dotato di un gran piede da accompagnare a una corsa eccellente, un po’ come il suo avversario, proprio Mkhitaryan.