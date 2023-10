Vlahovic via dalla Juventus a gennaio: le cifre del prestito oneroso

Nonostante la priorità rappresentato dalle prossime sfide di campionato, non si placano le indiscrezioni di mercato in casa Juventus. Le ultime dalla Spagna

Nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sfida contro il Torino, sono stati tanti i temi affrontati da Massimiliano Allegri che, tra l’altro, ha confermato ufficialmente l’indisponibilità di Chiesa e Vlahovic. Protagonista di un primo scorcio di stagione importante, il numero 9 della Juve continua intanto a calamitare rumours ed indiscrezioni.

Piuttosto vicino a vestire in estate la maglia del Chelsea nell’ambito dello scambio con Romelu Lukaku, l’ex attaccante della Fiorentina ha deciso di restare all’ombra della Mole. Contestualmente la Juventus ha deciso di non accettare l’offerta dei Blues, giudicando troppo bassa l’offerta messa sul piatto dai londinesi. Alle prese con problemi di lombalgia, non è escluso che Vlahovic possa ora discutere con la Juventus la situazione riguardante il rinnovo del contratto con annessa spalmatura. Tuttavia negli ultimi giorni le voci che vorrebbero l’attaccante serbo lontano da Torino hanno ripreso quota. L’ultima, in ordine di tempo, trapela dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, Vlahovic al Real Madrid: 10 milioni per il prestito oneroso

Stando a quanto trapela dalla Spagna, infatti, il Real Madrid avrebbe cominciato a sondare in maniera esplorativa il dossier legato a Vlahovic. Non è la prima volta che il profilo del bomber della Juventus viene accostato alle Merengues, che in questo primo scorcio di stagione hanno dovuto fare di necessità virtù.

Per tamponare fino alla prossima estate, in attesa di definire l’eventuale colpo Mbappé, il Real avrebbe già studiato la proposta da sottoporre all’area mercato della ‘Vecchia Signora’. Secondo quanto evidenziato da okfichajes.com, infatti, il club madrileno, oltre a coprire l’intero ingaggio del calciatore, sarebbe pronto ad imbastire l’operazione sulla base di un prestito oneroso da circa 10 milioni di euro. Tuttavia, non sono state svelate le cifre complete dell’operazione né la formula complessiva dell’affare.

Ad ogni modo per adesso non ci sono conferme in tal senso. Che Vlahovic possa essere un profilo gradito al Real è ormai saputo. Che la Juventus entri nell’ordine di idee di avallare questo tipo di operazione, invece, è piuttosto difficile. Sta di fatto che queste voci sono un chiaro indizio di una situazione comunque da monitorare con attenzione. A distanza di mesi, ecco nuovi insistenti voci sul possibile addio di Vlahovic alla compagine di Allegri. Staremo a vedere se ed eventualmente in che direzione seguiranno sviluppi concreti.