Allegri: “Vlahovic e Chiesa non ci sono. Domani giocherà Kean”

E’ tempo di vigilia a Torino, l’attesa cresce. Domani all’Allianz Stadium, dalle ore 18, andrà in scena il ‘Derby della Mole’ contro il Torino di Ivan Juric. Le due formazioni sono alle prese con qualche assenza

Quest’oggi ha parlato presso la sala conferenza dello Stadium mister Massimiliano Allegri in vista della gara di domani. Tanti i temi, tra i quali anche Vlahovic e Chiesa.

“Vlahovic e Chiesa non ci sono, ma la squadra sta bene”

“I gol? Abbiamo Kean e Milik, più Yildiz. Abbiamo Rabiot e Fagioli, più MIretti che inizierà a fare gol. Affronteremo una squadra fisica, ci sarà da battagliare”.

“Domani vedremo la formazione del Toro, io faccio fatica a fare la mia. Kean? domani gioca”.

“Avremo soluzioni diverse ma non cambierò un granché, per Pogba mi dispiace, non lo sapevo”

“Giocare contro Juric è difficile, ma domani non è un crocevia. Non lo è stata neanche quella col Sassuolo. Abbiamo fatto degli errori, però abbiamo creato molto. Per esempio, rispetto alla gara con l’Atalanta. Il nostro è un cammino, dobbiamo rimanere nelle prime quattro”.

“Vlahovic e Chiesa stavano facendo bene, Simao dispiaciuti. Federico ha questo fastidio, era proeccupato… per giocare dobbiamo avere allenatori sani. Sennò anche l’allenatore va in confusione. Chiesa non ha lesioni, la risonanza è negativa. Federico non l’ho visto tranquillo e ho preso la decisione di tenerlo fuori. Anche se la risonanza è negativa, lui ha dolore e non voglio farlo giocare, i giocatori a mezzo servizio non li voglio”.

“A Bergamo non ci siamo accontentati del punto, domani sarà diverso. Ci sarà lo stadio pieno e il pubblico ci dovrà dare una mano. E’ il derby e dovremo essere tutti pronti”.

