La classifica di Biasin: “Lautaro e Osimhen nella top 5 al mondo”

Le parole del noto giornalista sportivo Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di ‘Tv Play’, su Lautaro Martinez e Victor Osimhen

Bomber. Basta questo per riassumere al meglio quello che sono i due attaccanti che guidano la classifica marcatori della nostra Serie A e sembrano destinati a dominarla per tutta la stagione.

Letale sotto porta e leader tecnico della propria squadra. Lautaro Martinez in questa stagione è partito fortissimo, segnando già dieci gol tra campionato (9) e Champions League(1). E la prestazione contro la Salernitana, dove entrando dalla panchina ha realizzato quattro gol guidando i suoi alla vittoria, certifica il livello assoluto dell’attaccante argentino. Così ha parlato di lui Biasin ai microfoni di ‘Tv Play’ : “Per come ha iniziato la stagione, al netto dei gol, è tra i primi cinque al mondo Lautaro. Non contano solo i gol, basti pensare che la sua prestazione migliore è quella offerta contro il Milan in cui non ha segnato.” Il giornalista si è soffermato anche su Victor Osimhen, classificandolo tra i bomber più forti al mondo assieme a Erling Haaland, Kylian Mbappe e Harry Kane.

Biasin parla del valore di Lautaro e Osimhen

Il giornalista di ‘Libero’ ha approfondito poi il discorso relativo alle due punte che dominano la classifica marcatori del nostro campionato, sottolineando il reale valore dei calciatori di Inter e Napoli.

“In questo momento ci sono due attaccanti che valgono più degli altri in Serie A, ovvero Osimhen e Lautaro. Sul resto del mondo ognuno ha le proprie idee. Haaland segna un gol a partita, non può non essere in cima alla classifica dei bomber. Per me ci può stare Lautaro tra i migliori cinque bomber del mondo”. Un giudizio che valorizza molto i due attaccanti leader della Serie A, senza dubbio in cima al palcoscenico del calcio internazionale.