La Juve ci riprova, vuole il campione brasiliano: clausola da 55 milioni

La Juventus vuole pescare un gioiello clamoroso, potenzialmente nuovo ‘crac’ del calcio mondiale

Il Brasile resta una fucina di talenti clamorosa. Al netto di un periodo di leggero calo, l’Europa è tornata da qualche tempo a cogliere frutti succosi e anche molto costosi dall’albero del futebol bailado. Dopo Neymar ovviamente la serie è stata ancora lunga, ma non sempre con i risultati sperati. Il Real Madrid di certo ha pescato alla grande con Vinicius e Rodrygo, due giocatori diventati decisivi.

Allo stesso modo i Blancos si sono assicurati di recente anche un altro mega-talento come Endrick, dal Palmeiras, sborsando qualcosa come 60 milioni. Cifre ovviamente fuori dalla portata della Serie A ed è per questo che in Italia di gioiellini brasiliani di livello mondiale se ne sono visti pochi. Anche se la Roma è pronta a portare a gennaio Marcos Leonardo, sicuramente tra i prospetti migliori in questo momento. Il bomber del Santos non è ovviamente l’unico, visto che pure l’Inter tiene gli occhi puntati su Bento dell’Athletico Paranaense che però costa almeno 15 milioni. Così come Kaio Jorge, sfortunatissimo colpo della Juve ora in prestito al Frosinone. Alzando ancora l’asticella, tra i sogni delle italiane c’è anche Luis Guilherme, stellina del Palmeiras e compagno di squadra di Endrick. Anche lui vorrebbe fare il grande salto in Europa ed effettivamente le big che lo tengono sotto osservazione sono tante.

La Juve punta Luis Guilherme: cifre e concorrenza

Il classe 2006 è seguito anche in Serie A: già a gennaio vi abbiamo raccontato delle antenne ben puntate da parte di Juventus e Milan. Ma senza passi concreti. Oggi in Spagna tornano a parlare del talento brasiliano in tinte bianconere. Secondo ‘fichajes.net’, l’interesse della Vecchia Signora è assolutamente confermato e più vivo che mai. La Juve avrebbe chiesto informazioni sulla fattibilità dell’operazione e la situazione contrattuale.

Luis Guilherme ha firmato poco più di un anno fa il suo primo accordo da professionista, fino a 2025. Tutto indica che il trequartista possa spiccare il volo verso l’Europa una volta compiuti 18 anni, il che avverrà a febbraio 2024. La concorrenza è comunque alta, oltre ai bianconeri anche altri top club hanno chiesto informazioni. La Premier League ci ha messo sicuramente gli occhi, ad esempio il Chelsea che ha già preso in questi mesi Andrey Santos e Deivid Washington. La Juve quindi deve guardarsi da avversarie importanti, ma soprattutto da una clausola da 55 milioni inserita, come vi abbiamo raccontato, nel contratto tra il Palmeiras e Guilherme.