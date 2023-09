Rottura Napoli-Osimhen: cessione immediata e doppio colpo 

Negli ultimi giorni la frattura tra l’attaccante nigeriano e il club azzurro si è allargata sempre di più

Dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione che ha riportato il Napoli a vincere uno scudetto a 33 anni di distanza dall’ultima volta, sembra proprio che la favola azzurra si sia già conclusa. Oltre ai risultati negativi di questo inizio di campionato, dentro lo spogliatoio partenopeo è esploso un vero e proprio caso.

Una situazione al limite che Rudi Garcia dovrà cercare di far rientrare il prima possibile dopo gli eventi che si sono susseguiti nelle ultime ore. Tutto ha avuto inizio in occasione del pareggio di Bologna con la sostituzione di Osimhen. Un cambio che ha suscitato l’ira del centravanti nigeriano nei confronti dell’allenatore francese. Una frattura che ha raggiunto l’apice ieri sera, quando l’agente di Osimhen – con un comunicato ufficiale – ha attaccato il Napoli per aver diffuso un video – poi rimosso – dal profilo ufficiale del club su Tik Tok.

In seguito alla nota del procuratore Roberto Calenda, a sancire una rottura per il momento netta è stato lo stesso attaccante. In tarda serata, infatti, Osimhen ha rimosso quasi tutte le foto con la maglia del Napoli dal suo profilo ‘Instagram’, togliendo anche il segui alla pagina ufficiale del club azzurro. Un comportamento che non ha comunque impedito a Rudi Garcia di convocare ufficialmente il calciatore per la gara in programma questa sera nel turno infrasettimanale contro l’Udinese.

Calciomercato Napoli, addio Osimhen: scelti due sostituti

Qualora la crisi tra il Napoli e Osimhen non dovesse rientrare nelle prossime settimane, potrebbe riaccendersi la pista che porta alla cessione dell’ex Lille.

Per questa ragione, nel sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale attaccante farebbe più comodo al Napoli nel prossimo mercato di gennaio per rimpiazzare l’eventuale partenza di Osimhen. Come si può notare in basso dai risultati ottenuti sul canale Telegram, è stato scelto Dia della Salernitana con il 33% come soluzione low cost dal campionato italiano. Come suggestione dall’estero, invece, gli utenti di Twitter hanno scelto David del Lille con il 41,9% delle preferenze.