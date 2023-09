Convocati Napoli-Udinese: la scelta UFFICIALE su Osimhen

L’agente Calenda e lo stesso bomber nigeriano hanno ufficializzato la rottura con il club di Aurelio De Laurentiis. La decisione di Garcia per il match di stasera

In casa Napoli tiene banco il ‘caso’ Osimhen, esploso nella tarda serata di ieri con le dichiarazioni al veleno dell’agente Calenda dopo il video pubblicato e poi rimosso dall’account Tik Tok del club partenopeo. Nel frattempo, il bomber nigeriano cancellava tutte le foto in maglia azzurra dal suo profilo Instagram ufficializzando la rottura.

In queste ore si è parlato anche di una sua possibile assenza nella gara di stasera, delicatissima soprattutto per Rudi Garcia, contro l’Udinese. Ma qualche istante fa sono usciti i convocati del tecnico francese e Osimhen è presente nell’elenco dei calciatori disponibili per il match che andrà in scena al ‘Diego Armando Maradona’ e che sarà valevole per la sesta giornata di Serie A.

Napoli, bufera Osimhen: “Non firmerà mai il rinnovo”. Possibile addio a gennaio

Sul ‘caso’ Osimhen si attendono ulteriori novità nelle prossime ore, da registrare intanto anche le dichiarazioni del giornalista e amico Oma Akatugba, intervenuto spesso pure nelle dirette Twitch di Tv Play.

Sul proprio profilo Twitter, Akatugba è stato netto a proposito del futuro del numero 9 azzurro: “Non ha mai firmato (il rinnovo, ndr) e mai firmerà, non ha mai voluto rimanere lì“. Possibile, a questo punto, un divorzio nel bel mezzo della stagione, ovvero nel prossimo calciomercato di gennaio. Potrebbero tornare all’assalto i club sauditi, in particolar modo l’Al-Ahli che ci aveva provato in maniera concreta dopo il no ricevuto da Kylian Mbappe garantendo al bomber nigeriano un contratto da capogiro.

In estate Aurelio De Laurentiis non scese sotto la soglia – folle – dei 200 milioni di euro, tuttavia ora le circostanze potrebbero costringerlo ad abbassare le sue pretese per il cartellino del classe ’98 di Lagos. Una ‘guerra’ con Osimhen, del resto, non farebbe comodo a lui, ma soprattutto al Napoli e alla sua stagione che è già iniziata con il piede sbagliato.